Il teatrino di corte come la Scala: i teatri di Monza e Brianza che ora sono "monumenti nazionali"

Il teatrino di corte della Reggia di Monza, il teatro Villoresi, sempre in città, e Palazzo Terragni di Lissone diventano “monumenti nazionali”.

Un riconoscimento prestigioso di cui si sono potuti fregiare oltre 400 teatri italiani, tra cui tre monzesi e brianzoli. A stabilirlo è stata la votazione in aula alla Camera del Testo unificato che riconosce il titolo di "monumento nazionale" a un elenco di teatri italiani con almeno 100 anni di attività, avvenuta nella giornata di mercoledì 3 aprile.

“Palazzo Terragni di Lissone, il Teatrino di corte e il Teatro Villoresi di Monza diventano “monumenti nazionali” al pari di grandi istituzioni culturali come la Scala di Milano o La Fenice di Venezia" ha commentato il deputato brianzolo di Forza Italia eletto nel collegio di Monza e Brianza e portavoce di Forza Italia Lombardia.

"Si tratta di una notizia importante per il nostro territorio, che gode di una grande attenzione da parte del Parlamento: investire sulla cultura significa non soltanto aumentare l’offerta e dunque la qualità della vita di chi vive a Monza e Brianza, ma anche promuovere la crescita. Ho seguito personalmente questo percorso perché era importante che la nostra provincia fosse rappresentata come merita”.