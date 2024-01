Il sipario si alza, ma i termosifoni non si accendono: spettatori al gelo

Serata al teatro con capotto e guanti. Uno spettacolo al freddo quello che è andato in scena giovedì sera al teatro Manzoni di Monza. La denuncia direttamente sulle pagine Facebook “Sei di Monza se…” dove una spettatrice ha raccontato quella serata che proprio non dimenticherà. Non solo per le temperature, ma anche per lo stato dello storico teatro cittadino che da anni è al centro delle lamentele degli utenti.

“Il teatro Manzoni di Monza non è un bel l’esempio di ‘tempio della cultura’ della città – aveva spiegato la spettatrice -. Giovedì sera, seduta in una delle poltrone scomode e imbacuccata come se fossi nel bel mezzo di una piazza ventosa, a causa del freddo in sala, mi chiedevo per l’ennesima volta, per quale motivo mi ostinassi ancora a rinnovare l’abbonamento annuale alla stagione teatrale. Fissavo quell’orribile sipario, liso e fatiscente ed aspettavo che lo spettacolo iniziasse con la mia solita emozione, la stessa che avevo quando per la prima volta entrai in un teatro: allora ero giovane. Oggi, assieme all’emozione unisco un moto di rabbia perché sono indignata a causa dello squallore che mi circonda”.

Uno sfogo ben presto condiviso anche dagli utenti del gruppo Facebook cittadino che conta oltre 56 mila follower. Un problema, quello della gestione e della manutenzione del Manzoni, più volte portato anche in aula dal consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente). C’è chi ha raccontato di non aver più rinnovato l’abbonamento al Manzoni proprio per le problematiche sollevate dalla spettatrice; chi ha chiesto una revisione degli spazi ormai datati; altri che si sono premuniti con cappotti e abbigliamento pesante per assistere ai prossimi spettacoli in cartellone. La redazione di MonzaToday ha contattato il Comune di Monza per avere precisazioni in merito alla vicenda dei problemi di riscaldamento denunciati nel teatro cittadino.