Torna a splendere il Teatro Manzoni, luogo simbolo di Monza

Il Teatro Manzoni, tra gli edifici storici di Monza, si è rifatto il look. Una nuova insegna è stata installata sulla sua facciata, con la scritta "Teatro" riapparsa dopo molto anni. La scritta, in alluminio e illuminata con luci a led, ha sostituito la precedente insegna, ormai rovinata. È stato scelto un lettering geometricamente perfetto, elegante, che dà una sensazione di stabilità e che richiama oltre mezzo secolo di storia del teatro.

Sono inoltre state pulite le undici colonne in marmo e il pavimento dell’ingresso del teatro. Le superfici delle colonne di marmo sono state preparate con spazzola nautica e detergente sgrassatore a base di solvente, mentre il lavaggio è stato fatto con idro sabbiatrice a pressione per eliminare le scritte e gli adesivi. La finitura è stata fatta con sigillante acrilico con effetto lucido protettivo e ciascuna colonna è stata ricoperta di pellicola trasparente, protettiva e adesiva. Il pavimento del portico è stato lavato e finito con sigillante antiscivolo.

"Investire sul decoro urbano è un importante messaggio di attenzione al bene comune e alla cura della città. È il primo step di un progetto complessivo che porterà al restyling completo del teatro, dalle poltrone agli impianti di riscaldamento e condizionamento. Dopo anni di degrado abbiamo finalmente ripulito da scritte e tag le colonne del portico. L’ingresso del teatro è il suo biglietto da visita ed è, per questo, che deve avere un aspetto decoroso" hanno spiegato il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla cultura Massimiliano Longo.

"Il Manzoni è un’istituzione per Monza e, come azienda del territorio, vogliamo sostenerne il rilancio anche in considerazione della penalizzazione delle attività subita a causa della pandemia. Ci siamo spesi per una realtà che non è soltanto sinonimo di cultura, ma anche di aggregazione e mi piace sottolineare la scelta di far ricomparire la scritta Teatro, con tutti i valori e le suggestioni che trasmette" ha sottolineato Paolo Busnelli, presidente di Acsm Agam, che ha finanziato i valori con una donazione di 26mila euro.