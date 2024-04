In Brianza lo storico teatro amato dai celebri "papà del musical"

Garinei e Giovannini è il nome di della celebre coppia di commediografi e registi teatrali italiani, Pietro Garinei e Sandro Giovannini, fondatori di quel genere di spettacolo che va sotto il nome di commedia musicale. Uno fra tutti, il celeberrimo musical "Aggiungi un posto a tavola".

Due grandi, insomma, del teatro italiano e non solo, e che benché sia poco risaputo hanno amato molto la Brianza, e più segnatamente uno dei teatri presenti in Brianza. Ovvero lo storico Cine Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno nel quale, luogo prediletto dai due per collaudare i loro musical prima di affrontare i grandi teatri milanesi. È nel teatro seregnese infatti che si sono svolte le avanprime appunto di "Aggiungi un posto a tavola", di cui ricorre il cinquantesimo del debutto, e ancora "Rugantino", "Buona notte Bettina" e molte altre con Johnny Dorelli, Gino Bramieri, Gianfranco Iannuzzo.

Non è un caso, dunque che giovedì mattina, 18 aprile, Seregno sia stata protagonista a Milano, nella sede di Regione Lombardia, per la conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’ottava edizione del premio biennale nazionale Garinei e Giovannini. Un legame, quello con il teatro, che Seregno non ha mai allentato, e che appunto si si rinforza con il riconoscimento organizzato dalla Compagnia teatrale San Giovanni Bosco 1982 di Seregno.

A ricordarlo è stato lo stesso sindaco di Seregno Alberto Rossi sulla sua pagina Facebook: "Seregno e Meda sono state protagoniste a Milano e mi fa piacere ricordare qui, per quei pochi che non lo sapessero, che Garinei e Giovannini sono i padri del musical italiano ed era consuetudine che utilizzassero il Cine Teatro San Rocco per collaudare i loro musical - si legge nel post - Ospitare nello stesso teatro le premiazioni di questo riconoscimento biennale dedicato ad artisti emergenti e compagnie amatoriali è per noi motivo di orgoglio. Grazie alla Compagnia Teatrale SGB 1982 del quartiere Ceredo di Seregno e Meda che con passione si fa promotrice di questo appuntamento e al suo presidente Giorgio Trabattoni che con generosità porta avanti questo progetto ambizioso".

L'appuntamento per la consegna del premio sabato 18 maggio proprio sul palco del San Rocco.