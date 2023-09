Metà comune senza acqua e gas: i tecnici sono al lavoro

Lesmo ancora ko per i problemi alle condotte della rete Italgas. Un fulmine ha infatti colpito le tubature conduttrici di acqua e gas danneggiandole e lasciando diverse zone del paese senza servizi. I guai più seri nelle frazioni di Gerno e Peregallo dove diverse abitazioni sono ancora oggi senza gas. Intanto dall’azienda arriva una nota ufficiale per aggiornare la popolazione su quanto fatto e sugli interventi in programma.

“ Italgas continua a lavorare alla soluzione del danno subìto alle proprie condotte nel comune di Lesmo, a causa delle infiltrazioni idriche provenienti dalla rete idrica cittadina – riferisce -. L’intervento di ripristino del servizio gas sta richiedendo un grande dispiegamento di forze da parte di Italgas (decine di tecnici sono al lavoro dallo scorso 28 agosto) per effetto della consistente quantità di acqua infiltratasi nelle condotte gas e del particolare profilo orografico del territorio che ha favorito l’accumulo dell’acqua in numerosi punti lungo il tracciato”.

L’azienda fa sapere che “al momento, i tecnici hanno provveduto allo svuotamento delle condotte in via Caduti per la Patria, Petrarca, Porta, Ungaretti, Boccaccio, Negri e quindi al ripristino della normale erogazione del servizio gas a circa la metà delle utenze interessate dalle interruzioni. Contestualmente si continua a lavorare allo spurgo della rete in via al Parco, Cavour, Mazzini, Italia, alla Cava, Don Gnocchi, Caglio, Modigliani, Cascina Variona e Brughiera, via dei Mille, Marsala, Piazza Garibaldi e viale Maggi per la definitiva risoluzione”.



“L’intensa attività, svolta d’intesa e in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha reso possibile contenere il più possibile i disagi a fronte di un evento straordinario che vede Italgas, al pari dei cittadini, tra i soggetti danneggiati dall’accaduto”, conclude Italgas.