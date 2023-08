È tempo di espropri: oggi i tecnici di Pedemontana incontrano i cittadini di Bellusco

La macchina di Pedemontana Autostrada Lombarda non si ferma. All’inizio del mese di agosto l’invio ai comuni del Vimercatese del progetto della Tratta D e fino al 13 settembre i cittadini e gli enti interessati avranno tempo per presentare eventuali osservazioni. Poi al via con gli espropri. E propri in merito a questo delicatissimo argomento nella giornata di oggi, mercoledì 30 agosto, un tecnico di Pedemontana sarà presente a Bellusco dove nella mattinata incontrerà in municipio i cittadini interessati dagli espropri che potranno porre domande e ricevere chiarimenti in merito al passaggio della grande Autostrada anche nel loro comune. Un secondo incontro con il tecnico di Pedemontana è sempre fissato nel comune di Bellusco per il 7 settembre dalle 15 alle 18 (per ulteriori informazioni telefonare all’ufficio Tecnico al numero 039.62083216).

Ma il team di Pedemontana tornerà in Brianza anche il prossimo 20 settembre. Questa volta a Lissone, alle 21, quando i vertici di Pedemontana Autostrada parteciperanno ad una Commissionecomunale ad hoc. Un incontro aperto al pubblico (ma durante il quale i cittadini non avranno possibilità di intervenire) che vedrà i vertici dell’Autostrada Lombarda spiegare il progetto, in particolare quello che investirà la tratta lissonese, e rispondere alle domande dei consiglieri.

Nel frattempo i sindaci del Vimercatese tentano l’ultima carta per scongiurare la realizzazione della Tratta D che andrà ad attraversare 10 comuni e che vedrà quella zona stretta tra la Tangenziale Est e la Pedemontana che confluirà nella Tangenziale Est Esterna subito dopo il collegamento con l’autostrada A4. Una soluzione che si svilupperà per gran parte all'interno dei territori del Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) andando quindi a distruggere il senso stesso dell'esistenza di quel parco. Da qui la scelta dei Comuni di tutelarsi affidandosi all’avvocatessa Claudia Parise dello studio ARKIOS LEGAL esperta in materia di lavori pubblici, per l’incarico di elaborazione delle osservazioni sul progetto depositato, in collaborazione con gli uffici tecnici, nonché di eventuali ricorsi. Si sono affidati allo studio legale i comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago e Sulbiate.