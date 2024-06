Telecamere e controlli contro il degrado: ecco come l'angolo di Monza che tanti evitavano vuole trasformarsi in una nuova piazza

Bivacchi, sporcizia, episodi di violenza e microcriminalità. Per molti anni la situazione di piazza Cambiaghi, è stata come una ferita aperta in città. Ma ora le cose potrebbero cambiare. Nella giornata di martedì 25 giugno sono infatti cominciati i lavori per la realizzazione del cantiere che nel giro di qualche mese regalerà ai monzesi una piazza tutta nuova. E soprattutto più pulita e sicura.

Dopo l’acquisizione al patrimonio dell’area da parte del comune (dopo più di 30 anni di discussione e contenziosi con la proprietà), il futuro dell'area è dunque ora tutto da riscrivere. A spiegarlo è stato lo stesso sindaco Paolo Pilotto che, insieme agli altri rappresentanti della giunta, ai funzionari e ai tecnici del comune ha voluto essere presente per un sopralluogo prima della chiusura della piazza e dell'inizio dei lavori.

"L'idea è quella di una piazza che possa fungere da luogo di aggregazione, più vivibile dai cittadini, e che possa ospitare eventi culturali e musicali e in continuità con lo spazio di via Colombo". E qui sta al punto. Oltre alla sistemazione della pavimentazione sconnessa e alla creazione di spazi verdi ad hoc l'inizio del cantiere si è infatti accompagnato anche all'allontanamento di quanti nella piazza, in specialmodo nello spazio sotto ai portici, erano soliti bivaccare, dormire, ascoltare musica, bere e financo fare i propri bisogni.

"C'è stata una prima fase che abbiamo portato avanti con le forze dell'ordine e gli operatori sociali, mirando a far desistere dall'accampamento selvaggio i senzatetto e indirizzando coloro disposti a farsi aiutare nelle strutture deputate all'accoglienza - ha spiegato ancora il primo cittadino - Ora, con l'avvio del cantiere, seguirà un'altra fase. Saranno infatti posizionate delle telecamere per la videosorveglianza e contro le intrusioni illecite alle quali si affiancherà il lavoro di prevenzione anti - degrado portato avanti con le forze dell'ordine. Che caratterizzerà l'assetto dello spazio anche dopo la fine dei lavori".

Una piazza che sarà dunque più sicura e monitorata e che nell'ottica del comune dovrebbe essere quindi più fruibile e vivibile in maniera più tranquilla per tutti i cittadini. "La presenza costante delle forze dell'ordine e i sistemi di sorveglianza serviranno a dissuadere quanti finora hanno utilizzato la piazza in maniera poco consona" ha concluso Pilotto.

La strada per cambiare volto alla piazza dei monzesi potrebbe dunque essere delineata. Questo perlomeno è l'auspicio dell'amministrazione dopo anni di segnalazioni e polemiche.