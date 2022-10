Nuove telecamere nei parchi della Brianza: ecco dove

La regione Lombardia finanzia il progetto di videosorveglianza nei parchi pubblici. Dal Pirellone 11 milioni e 200 mila euro per il illuminare le grandi aree verde della Lombardia, ai quali si sono aggiunti altri 209 mila euro. Il provvedimento è contenuto in una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Romano La Russa.

Il bando prevedeva il cofinanziamento di Regione Lombardia fino a 80 mila euro a copertura massima dell'80% del totale del progetto. Gli enti beneficiari del primo stanziamento di 11,2 milioni sono in tutto 235 e dovranno completare i lavori entro settembre 2023. Per la provincia di Monza e Brianza sono previsti poco più di 713 mila euro. I fondi sono destinati ai comuni di Muggiò (80 mila euro), Bovisio Masciago (80 mila euro); Carate Brianza (57.254 euro); Villasanta (22.242 euro); Concorezzo (38. 538 euro); Varedo (36.560 euro); Unione lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago (61.600 euro); Bernareggio (25.949 euro); Triuggio (13.468 euro); Verano Brianza (41.072 euro); Vedano (15.425 euro); Cogliate (18.940 euro); Barlassina (29.768 euro); Cavenago Brianza (26.532 euro); Ceriano Laghetto (30.451 euro); Caponago (79.212 euro); Briosco (33.447 euro); Misinto (22.877 euro);

"La videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - ci ha consentito di monitorare al meglio i luoghi e diminuire gli episodi delinquenziali. Parchi e aree protette devono essere un punto di riferimento per famiglie e amanti della natura. La bellezza di questi luoghi deve essere sempre più preservata. Per questo, pur non avendo competenza diretta in tema di sicurezza, siamo particolarmente sensibili verso questa importante tematica. E i 209.000 euro aggiuntivi stanziati, che si aggiungono agli 11,2 milioni, sono una naturale conseguenza dell'attenzione nei confronti dei cittadini".