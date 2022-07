A Monza è previsto un forte temporale: scatta l'allerta meteo

E' ancora allerta meteo a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è prevista una ondata di maltempo, con piogge e temporali che potrebbero interessare anche la provincia di Monza e Brianza e Milano. Dalle 14 di lunedì 4 luglio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo 2 su 4 - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Le precipitazioni, seppure abbondanti, daranno sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico. Normalmente nei primi 6 mesi dell'anno si registrano precipitazioni per circa 600mm, quest'anno - secondo i dati delle centraline del meteorologico lombardo - il dato è fermo a circa 120mm.

Le previsioni meteo

"Per la seconda parte della giornata di oggi, lunedì 4 luglio, persistono condizioni instabili associate ad una saccatura centrata sulla Scandinavia - si legge nella nota diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Le precipitazioni, a carattere temporalesco da sparse a diffuse, interesseranno nel corso del pomeriggio la fascia alpina e prealpina e piu? marcatamente la parte centro-orientale, quindi nel corso della serata andranno incontro ad attenuazione e parziale esaurimento a partire dai settori occidentali".

"Nel pomeriggio, la perturbazione scendera? in latitudine e investira? anche buona parte della pianura, inizialmente i settori occidentali per poi spostarsi verso est nel tardo pomeriggio - hanno puntualizzato i meteorologi -. I fenomeni si intensificheranno con maggior probabilita? sulla parte centro-orientale, dove rovesci sparsi o temporali saranno possibili anche in serata. Nel tardo pomeriggio e in serata rinforzi di vento saranno possibili ovunque in concomitanza con gli eventi temporaleschi, piu? estesi e persistenti sui rilievi prealpini e fascia pedemontana centro-orientale, con possibili raffiche fino a circa 70 km/h".

"Per la giornata di domani, martedì 5 luglio, persisteranno condizioni debolmente instabili in Lombardia, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale nella notte e al mattino sulla fascia di pianura, piu? probabile sulla parte centro-orientale, e con distribuzione irregolare a interessare anche la fascia alpina e prealpina - hanno puntualizzato gli esperti meteo -. Dalle prime ore del pomeriggio piogge in attenuazione ed esaurimento sulla fascia di pianura, mentre sui rilievi centro orientali saranno possibili rovesci o isolati temporali tra tardo pomeriggio e sera, altrove assenti".