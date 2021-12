Terremoto a Monza e Brianza sabato 18 dicembre: la scossa

Terremoto nella Bergamasca, ma la scossa si è avvertita nitidamente anche a Monza e Brianza. Sabato 18 dicembre una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 11.34 anche nella provincia di Monza e Brianza

Per diversi secondi, poco meno di una decina, i vetri hanno tremato forte. La stima provvisoria di Ingv è che il terremoto sia di magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8 con epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo.

Sui social è subito scoppiato il caos: tante le segnalazioni di persone che erano in casa e hanno avvertito la scossa. Molte persone che erano nei negozi per le spese di Natale sono scappate in strada.

Dal comando dei vigili del fuoco di Monza segnalano che hanno ricevuto numerose telefonate da parte di cittadini spaventati. "Fortunatamente - precisano dal comando - dopo aver vagliato tutte le richieste, sono stati pochi gli interventi necessari la maggior parte dei quali per verifiche di stabilità. Ad ora non si registrano danni a persone".

Il treno proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco ha concluso la sua corsa alla stazione di Monza "per accertamenti di sicurezza lungo la linea ferroviaria".

Articolo in aggiornamento