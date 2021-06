Carlo Alberto Tersalvi, è (di nuovo) direttore medico dell’Ospedale di Desio

Carlo Alberto Tersalvi è il nuovo Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Desio. In verità si tratta di un ritorno: Tersalvi aveva già svolto, infatti, lo stesso ruolo nel 2016 e, prima ancora, tra il Marzo del 2008 e il Febbraio del 2011.

Tersalvi è stato in precedenza Direttore Sanitario, tra l’altro, presso l’ATS di Bergamo e l’ASST Sette Laghi a Varese. È specializzato in Ortopedia e Traumatologia e in Igiene e Medicina Preventiva. Tra i suoi impegni, in passato, anche la direzione di un progetto di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri in un distretto del Nord dell’Uganda, in Africa.