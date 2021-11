"La terza dose è il completamento della vaccinazione contro il covid", ha detto Fontana

Antonello Maruotti - ordinario di Statistica all’Università Lumsa, cofondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia da covid-19 - con i colleghi Giovanna Jona Lasinio, Fabio Divino, Gianfranco Lovison, Massimo Ciccozzi e Alessio Farcomeni, ha prodotto una stima per classi di età, sull’eccesso di mortalità indotta direttamente e indirettamente dal covid in Lombardia per il 2020 e per i primi otto mesi del 2021.

"Abbiamo sviluppato un modello lineare generalizzato ad effetti misti, basato su una distribuzione Binomiale Negativa, in cui le fluttuazioni stagionali sono modellizzate attraverso una serie di Fourier e le specificità di ogni singolo anno sono colte dall'introduzione di effetti casuali. Ebbene, abbiamo stimato che ci sono state circa 35 mila morti in eccesso rispetto al numero atteso per il 2020, con un “eccesso di mortalità” attorno al 30% per la classe di età over 65. Nel 2021, complice la campagna vaccinale, l’eccesso di mortalità si è sostanzialmente azzerato per le fasce di età over 15-64 anni e over 85, persistendo con valori molti più bassi (siamo intorno al 10% in più rispetto alla mortalità attesa) nella classe di età 65-84", è scritto nella ricerca.