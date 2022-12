In Lombardia il test casalingo per il tumore alla cervice uterina

Parte dalla Lombardia un progetto pilota per diagnosticare tempestivamente il tumore alla cervice uterina. Un kit per un test casalingo che coinvolgerà 5mila donne. Ad annunciarlo l'assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Grazie a una convenzione tra la regione Lombardia e l'Ats di Pavia è cominciata la fase operativa attraverso l'utilizzo dell'auto-prelievo abbinato all'HPV test. L'Ats pavese invierà a casa delle proprie assistite, in età compresa tra i 30 e i 64 anni, un kit per un auto-prelievo di una piccola quantità di secrezioni dal collo dell'utero. Il test sarà successivamente riconsegnato al laboratorio che lo analizzerà per cercare la presenza di virus HPV. Solo le donne con esito positivo e quelle per cui il prelievo verrà identificato come non effettuato correttamente, saranno richiamate per un approfondimento.

"Con questo progetto - ha spiegato l'assessore Bertolaso - vogliamo rendere l'attività di prevenzione sempre più facile per le donne facilitando l'accesso al test; le operazioni da effettuare sono infatti alla portata di tutti. Il nostro obiettivo è quello di estendere questa offerta di prevenzione a tutta la popolazione lombarda al termine della prima fase sperimentale che coinvolgerà 5.000 donne".