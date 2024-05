Riapre Tiki Bay, l'isola tropicale nel cuore della Brianza con 10.000 mq di sabbia bianca: le novità

Riapre Tiki bay. L’area esterna di Acquaworld a Concorezzo (Mb) già lo scorso anno era raddoppiata per dimensioni e divertimento: già ricca di attrazioni, si erano aggiunti 10.000 mq dove rilassarsi, abbronzarsi e divertirsi in una lussureggiante vegetazione composta da palme e piante tropicali. Con Tiki Bay è nato ciò che non esisteva prima in Lombardia: un’area unica per dimensioni e offerta di attività proposte, dove l’elemento acqua si unisce a un paesaggio con splendida sabbia bianca e fitta vegetazione, in uno scenario da vera isola tropicale. E le novità quest'anno sono davvero tante.

Dal 1° giugno si potrà tornare a distenderti sotto ombrelloni in paglia, in una spiaggia caraibica di sabbia bianca, sorseggiando cocktail esotici mentre i tuoi bimbi si divertono in totale sicurezza su coloratissimi scivoli e con giochi d'acqua! E dall'8 giugno sarà aperto 7 giorni su 7!

Le novità sulle spiagge di Tiki Bay

Grandi novità ti aspettano per la stagione estiva 2024, per stare ancora più comodi e vivere immersi in una vera atmosfera tropicale.

Nuove cabanas tropicali

L’area Cabanas Paradise si completa con nuovissime capanne in paglia in uno spazio esclusivo in cui concedersi attimi di totale relax in famiglia o tra amici.

In questa oasi di pace potrai godere di ogni comfort grazie a: Lettini e divanetti, Amaca, Frigorifero, Cassetta di sicurezza, Prese di corrente, Idromassaggio

Letti balinesi

Il rifugio ideale per giornate di caldo sotto il sole! Ogni momento all'aperto si trasformerà in un'esperienza di puro piacere grazie ai nostri esclusivi letti balinesi. Goditi il relax in questa nuova porzione di spiaggia con finissima sabbia bianca.

Show e animazione per tutta la famiglia

L’estate Acquaworld si completa di un nuovissimo Show nella nuova arena esterna.

Dal 1° Luglio, ti aspettiamo tutti i giorni (lunedì escluso) a goderti lo spettacolo ideato e pensato per tutta la famiglia. Vieni a conoscere il nostro nuovo cast artistico e le tante attività di intrattenimento durante tutta la giornata.

Tiki Beach bar

È arrivato il Tiki Beach Bar: goditi sfiziosità, aperitivi, pranzi e bibite in questo meraviglioso bar di Tiki Bay vista spiaggia! Mangia all’ombra sotto la nuova copertura di paglia e legno in un’atmosfera tropicale.

Mini summer

Un'ampia vasca esterna con giochi d'acqua per tutti i bambini più piccoli. Un luogo sicuro dove farli giocare e dedicare del tempo di qualità.

Questo è solo un piccolo assaggio di tutte le novità dell'estate 2024.