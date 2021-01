Internet Tim down: pioggia di segnalazioni sul web

Le reti fisse di Tim non funzionano dalle prime luci dell’alba di lunedì 4 gennaio in diverse zone di Milano e hinterland. Per il momento gli account ufficiali di Tim non hanno confermato il problema ma sono numerose le segnalazioni di malfunzionamento, come si intuisce da Downdetector.

Grafico - Segnalazioni disservizi Tim su Downdetector

Internet Tim non funziona: cosa fare

Il router di Tim mostra led rossi e non permette la navigazione su internet. Spegnerlo e riaccenderlo o prendersela con i cavi non serve a nulla: il problema, secondo quanto trapelato, è sulla linea. Sicuramente l’azienda sta lavorando per risolverlo.