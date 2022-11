Per i golosi appuntamento con il tiramisù più spettacolare d'Italia

È uno dei dolci più amati e golosi che piace a grandi e piccini. Così che il mall Il Centro di Arese ha deciso di dedicargli persino una giornata. Si terrà il 4 dicembre dalle 15.30 lo show cooking dedicato al tiramisù.

L’evento è stato organizzato da Galbani Santa Lucia per celebrare il dolce tra i più amati dagli italiani e 140 anni del marchio Galbani. Durante l’evento i due pastry chef Damiano Carrara e Tommaso Foglia daranno vita a uno show cooking condotto da Benedetta Parodi. Al termine sarà presentato al pubblico il “Tiramisù più spettacolare d’Italia”: una versione speciale del dolce, ideata e realizzata dallo stesso Carrara.

Alla fine assaggio (per tutti) del tiramisù preparato da Damiano Carrara con il mascarpone Santa Lucia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Officine Buone- Onlus con cui Galbani lavora da tempo - e sarà l’occasione per contribuire alle sue attività con il sostegno a un progetto che sarà presentato durante l’evento.