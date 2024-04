"Lucida, bugiarda e spregiudicata": ecco come i giudici valutano la "mantide della Brianza"

"Bugiarda, con una spiccata tendenza alla menzogna" e capace di manipolare le persone con "spregiudicata lucidità". Così è stata definita dai giudici del Tribunale di Monza Tiziana Morandi, 49 anni, nelle motivazioni della sentenza di condanna a 16 anni e 5 mesi per aver raggirato e derubato, dopo averli narcotizzati, 9 uomini tra 27 e 84 anni contattati in rete. Lo riferisce Ansa.it.

Secondo le motivazioni depositate ieri, 19 aprile,infatti, sulla "mantide della Brianza" (residente a Roncello) i giudici non avrebbero nessun dubbio: la donna non sarebbe affetta da nessun disturbo psichiatrico, e nei fatti accaduti si sarebbe evinta una serialità "spia di pericolosità sociale" della 49enne, che con "freddezza d'animo" ha commesso i reati che hanno portato alla condanna.

Tiziana Morandi, secondo quando è emerso durante il processo, dopo un primo contatto attraverso Facebook spingeva il malcapitato di turno a un incontro, spacciandosi per massaggiatrice. A quel punto riusciva a infilare nel suo caffè o bevanda delle benzodiazepine e poi a derubarlo. Con il risultato che almeno in un caso una delle vittime si è poi rimessa in macchina ed è uscita fuori strada. L'avvocato Angelo Leone, difensore della donna, ha già annunciato il ricorso in appello.