Vicino a Monza la tomba dell'unico Nobel per la Pace in Italia

In Brianza, a pochi chilometri da Monza, riposa nella tomba di famiglia l'unico in Italia ad aver ricevuto il Nobel per la Pace.

Si tratta del giornalista e patriota Ernesto Teodoro Moneta e il cimitero che ospita le sue spoglie è quello di Missaglia, dove è nato nel 1833 e dove ha trascorso tutta la sua giovinezza nelle due ville di campagna In località Agazzino) di proprietà della sua famiglia. Una casata altolocata quella dei Moneta, già Capitanei di Porta Romana e titolari della Zecca di Milano.

Educato secondo la tradizione dei suoi antenati (notai, giuristi, ecclesiastici, studiosi), Teodoro Moneta è stato influenzato fin dall'adolescenza dall'esperienza della lotta per l'indipendenza contro l'Austria: è stato infatti in prima linea, appena quindicenne, a combattere sulle barricate durante le Cinque giornate di Milano. Sempre da ragazzo ha poi preso parte alle lotte risorgimentali e ha seguito Garibaldi nell’impresa dei Mille. Direttore del quotidiano Il Secolo, in seguito ha fondato la Società per la pace e la giustizia internazionale, per poi diventare il rappresentante italiano dell’International Peace Bureau e condurre da presidente il 15esimo Congresso Internazionale sulla Pace organizzato durante l’esposizione internazionale di Milano del 1906.

Il Nobel per la Pace e la morte

Nel 1907 ha infine ricevuto il premio Nobel per la pace, l'unico ancora oggi in Italia a detenere tale riconoscimento, insieme con il giurista francese Louis Renault. Il diploma originale è conservato dai discendenti del ramo primogenito della famiglia Nel 1909 è stato dato alle stampe il suo intervento a Oslo, all'istituto del Nobel per la pace, intorno alla necessità di coniugare pacifismo e patriottismo, che ha avuto larghissima diffusione.

Teodoro Moneta si è spento nel 1918, all'età di 84 anni, e le sue spoglie da allora riposano appunto nel cimitero di Missaglia. Nella cappella, elegantemente decorata, il suo busto in marmo, con un'epigrafe dedicatoria, e quello del padre.

Fra i suoi discendenti il celebre "Cigno nero"

Sposatosi con Ersilia Caglio, amica delle sue sorelle ed esponente di una famiglia milanese che vive a breve distanza dalla casa dei Moneta, dal matrimonio nasceranno i figli Luigi ed Emilio. Questi decideranno poi di aggiungere il cognome della madre a quello del padre: da allora i discendenti si sono chiamati Moneta Caglio. Fra i discendenti dei Moneta Caglio la contessa Marianna Augusta Moneta Caglio Monneret de Villard, conosciuta da tutti come il "Cigno nero" (soprannome affibiatole dalla giornalista Camilla Cederna per via del suo lungo collo),la super testimone del celebre delitto Montesi, il giallo che negli anni '50 ha sconvolto l'Italia e legato al caso della 21enne Wilma Montesi, trovata morta sulla spiaggia romana di Torvajanica.