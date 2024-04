E' in Brianza la tomba del celebre scrittore italiano che voleva stare vicino alla sua amata

Il 12 febbraio del 1966 moriva a Milano il noto scrittore italiano Elio Vittorini, vinto da un tumore con il quale aveva combattuto per alcuni anni.

Diversamente da quel che si potrebbe credere, le spoglie del maestro della letteratura del '900, celebre per anche per aver diretto la casa editrice Einaudi con Italo Calvino, non si trovano però nè a Sicuracusa, la città nella quale è nato, e nemmeno a Milano, dove si è spento. La sua tomba, infatti, si trova alle porte di Monza, e più precisamente a Concorezzo. Il luogo dove lo scrittore ha trovato il grande amore e dove ora riposa nella stessa cappella della sua amata.

Si era negli anni '30 del secolo scorso, e Vittorini incontrava per la prima volta Ginetta Varisco, la figlia degli industriali di Concorezzo, ai tempi in cui le famiglie di imprenditori si dividevano tra la provincia e la casa a Milano. Il padre di Ginetta era Federico Varisco, che era stato sindaco proprio a Concorezzo per ben due mandati negli anni '20. Quando si incontrarono, 24 anni lui e 28 lei, erano entrambi già sposati. Nell’Italia di allora che non ammetteva il divorzio, dunque, il loro amore era un amore proibito. Lo scrittore, infatti, era sposato con Rosa Quasimodo, sorella di Salvatore, da cui aveva appena avuto un figlio, mentre Ginetta dopo un primo matrimonio fallito si era risposata era sposata con il critico letterario Giansiro Ferrata. Amico di Vittorini, e pare colui che lo aveva introdotto a casa Varisco.

Legami a parte, il loro amore era però destinato a superare restrizioni e convenzioni. Entrambi erano infatti riusciti a porre fine ai loro precedenti matrimoni in Svizzera e dagli anni '50 avevano iniziarono a vivere insieme a Milano. Si sarebbero sposati poi solo nel 1966, tre giorni prima della morte di Vittorini. Che nel frattempo, tormentato dal cancro allo stomaco, in una lettera aveva chiesto che le sue spoglie alla morte di Ginetta (avvenuta nel 1978), fossero sepolte accanto a lei nella tomba dei Varisco a Concorezzo.

A unirli in vita anche la passione per i libri, la letteratura e l’attenzione al prossimo. Oltreché le stesse idee liberali. Ginetta, non meno del suo amato, era infatti poliglotta e brillante traduttrice, e con Vittorini condivideva le vicende del mondo culturale del '900 intorno al quale gravitano figure come quelle di Hemingway, Guttuso e Calvino.

Un amore fortissimo quello fra Vittorini e Ginetta (l'unica capace di zittirlo con le sue battute in dialetto brianzolo che il maestro spesso non comprendeva) ela cui memoria è oggi racchiusa nella tomba di Concorezzo.

Motivo per il quale, l’amministrazione comunale, ha pure deciso di dedicare a loro i giardini della biblioteca della città.