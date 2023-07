La coppia di monzesi che ha partecipato al Pride di Napoli

Hanno preso l'areo e sono volati a Napoli. Questione di qualche giorno. Per fare una breve e romantica vacanza, come usa fare tra fidanzati. E invece, una volta giunti a destinazione, senza pensarci troppo si sono truccati entrambi gli occhi e sono scesi in piazza insieme alla comunità lgbt per partecipare al Pride e gridare all'amore senza distinzioni.

Così Tommy e Claudia, una coppia (etero) monzese, nella giornata di sabato 1 luglio hanno deciso di portare il loro contributo alla causa dei diritti delle persone gay, trans, bisesessuali e di ogni altro orientamento sessuale e di genere. Insieme ad altre 200mila di persone, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e a diversi vip come per esempio Alessandro Cecchi Paone e Anna Tatangelo, hanno sfilato e ballato al seguito dei carri arcobaleno. Senza smettere di pensare però alla loro città. Alla loro Monza dove il Pride (che quest'anno è stato previsto per settembre), invero, è sempre stato visto con un po' di sospetto. E dove, anche a detta degli organizzatori, qualcuno - tra cui anche alcuni politici - continua a ritenerlo una semplice carnevalata. O peggio uno spettacolo immorale. Ancora, alla loro Monza dove in concomitanza col Pride milanese, erano stati appesi ai muri gli striscioni in difesa della famiglia tradizionale.

"Bisogna ammettere che qui il calore e il trasporto delle persone, anche quelle comuni, e la grande partecipazione a un evento del genere, fanno riflettere parecchio - hanno spiegato a MonzaToday i due fidanzati (che al momento dell'intervista si trovavano ancora a Napoli) - Penso sia normale domandarsi perché a Monza, invece, l'atteggiamento da parte di molti verso questa manifestazione sia stato ed è ancora piuttosto ostativo. E perché a Monza, diversamente che altrove, parlare di omosessuali o transessuali provochi ancora una certa ritrosia". Una riflessione pacata quella dei due fidanzati che credono che le dinamiche legate alle "diverse" espressioni d'amore vadano tutte ugualmente rispettate. Tanto da voler sottolineare (con un pizzico di ironia) tale assunto truccandosi entrambi gli occhi con una matita nera prima di scendere in piazza con gli altri manifestanti. "E stato divertente partecipare. Vedere i sorrisi delle persone, la gente ballare, e pure sentir cantare i famosi femminielli, tutto è stato meravigliosamente e diversamente bello e piacevole. Oltreché utile. Perché purtroppo i pregiudizi su certi temi sono ancora troppi così come sono ancora troppe le persone che credono che libertà di amare chi si vuole possa essere preclusa".

Infine l'appello dei due: "Ci piacerebbe che anche a Monza la visione comune cambiasse un po', che certi bigottismi venissero meno, che la nostra città fosse realmente più aperta e che le persone lgbt (e non solo) che la abitano potessero sentirsi davvero più libere di esprimersi secondo il proprio sentire. Chissà che un Pride ancora più allegro, festoso e partecipato non possa concorrere a questa causa...".