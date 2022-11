I volontari che lungo il Villoresi raccolgono una tonnellata di rifiuti

Una tonnellata di rifiuti. Un bottino tutt'altro che lusinghiero quello raccolto dai volontari che nella mattinata di ieri, domenica 13 novembre, a Monza hanno ripulito il canale lungo il Villoresi.

Una cinquantina i ragazzi e le famiglie che, armati di guanti e ramazza, hanno raccolto rifiuti (anche ingombranti) che sono stati gettati dagli incivili in quell'angolo della città. Sono stati recuperati 700 kg di vetro, 150 kg di plastica e altrettanti di rifiuti ingombranti.

Due ore di intenso lavoro per i volontari di Monza Plastic Free che ieri hanno promosso il loro consueto evento di pulizia mensile di un'area della città in collaborazione con Legambiente Monza, Fiab Monza, e Gev Monza. I volontari - coordinati dai referenti Olivia Mostacchi, Fiorenzo Panigada, Giulia Cerizza, Daniele Bosca - hanno riportato pulizia e decoro lungo il Villoresi una delle zona 'delicate' della città dove da tempo i monzesi denunciano (spesso sui social) la presenza di vere e proprie discariche abusive. I paladini del verde si sono rimboccati le maniche e, ben coordinati, hanno dato vita a una vera e proprio catena di montaggio (umana): chi si è calato nel fosso sulla riva del canale recuperava i rifiuti e li passava ai volontari che erano rimasti in cima e che li hanno caricati sul cargo bike di Fiab dirottando tutta l'immondizia in un unico punto di raccolta.

Al termine della raccolta è intervenuta l’assessore all’Ambiente Giada Turato che ha fatto recuperare agli addetti dell’Impresa Sangalli tutti i rifiuti raccolti. “Mille di queste iniziative”, ha postato Turato suo profilo Facebook.