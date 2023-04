Torna il mercatino in centro: ecco i divieti a Monza

Domenica 23 aprile, in centro Monza, torna il mercatino dell'Antiquariato e del Brocantage. E per consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione dalle 7 alle 18 sono in vigore alcuni divieti.

In particolare, specificano dal municipio, è vietata la circolazione con esclusione dei veicoli dei residenti di via Bergamo e di via Pesa del Lino, dei mezzi di pronto intervento e soccorso, lungo le seguenti vie: via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti sino all’intersezione con via E. Da Monza e a partire dall’intersezione con via Durini fino all’intersezione con via A. Canova; vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto; via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco. Pertanto tutti i veicoli: circolanti lungo l’asse A. Visconti – Aliprandi, in ambo i sensi di marcia, giunti in prossimità dell’intersezione con via Bergamo hanno l’obbligo di proseguire diritto; circolanti in via R. de Gradi, giunti in prossimità dell’intersezione con via Bergamo hanno l’obbligo di svolta a destra e/o sinistra.

È vietata la sosta, con rimozione forzata, lungo ambo i lati delle seguenti vie: via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti fino all’intersezione con via A. Canova, lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra le vie E. da Monza e Durini; vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di vicolo Lambretto; via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco. È consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini a passo d’uomo.

È disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via A. Canova a partire dall’intersezione con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via A. Canova civ. 1.

Il prossimo appuntamento con il mercatino del brocantage in via Bergamo è per domenica 14 maggio.