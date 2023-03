Padel e uova di Pasqua (benefiche) per aiutare i bambini malati

"Aiutateci a curarli perché tornino a volare". Questo lo slogan e lo spirito che anima la giornata di sport e di solidarietà organizzata al Centro Padel M3 di Correzzana. Domenica 26 marzo nel Centro sportivo di via Principale è in programma un torneo benefico: il ricavato verrà devoluto alla Fondazione De Marchi Onlus, storico sodalizio da decenni impegnato in prima linea a sostegno dei bambini colpiti da gravi malattie e in cura alla Clinica pediatrica Policlinico di Milano.

Un sodalizio che è un punto di riferimento sia per i piccoli pazienti, sia per i loro genitori. Sono numerose le attività promosse dalla Fondazione: dall'organizzazione delle vacanze, al sostegno economico alle famiglie. E il torneo servirà proprio ad "adottare" per un anno un famiglia, che oltre a dover fare i conti con il dramma della malattia del proprio figlio, deve anche affrontare le difficoltà economiche. Per chi non gioca a padel sarà comunque possibile sostenere la causa con... dolcezza. Infatti per tutta la giornata dietro a un'offerta minima di 12 euro sarà possibile portare a casa un uovo di Pasqua al latte o fondente. I fondi raccolti verranno devoluti alla Fondazione De Marchi Onlus.