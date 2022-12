Grattacieli e parco pubblico a Monza: c'è che dice sì

Così come la palestra pubblica aveva diviso il quartiere, adesso anche il progetto delle torri e del grande parco pubblico a Monza divide i residenti di San Fruttuoso. E accanto al Comitato San Fruttuoso bene comune che dice no al progetto edilizio portato avanti dalla Giunta Allevi, c'è anche chi il progetto lo sostiene.

"Vorremmo che l'amministrazione comunale e tutti i monzesi sapessero che soltanto una piccola minoranza di ambientalisti fondamentalisti è contraria alla realizzazione di tre torri più un grande parco nell'area dismessa e abbandonata compresa tra le vie Lombardia, Tiro a Segno, Ticino e Taccona - si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comitato Cittadini liberi Monza e Brianza -. Pretendere per tutta quell'area intera un parco è cosa bellissima in teoria, ma in pratica rappresenta una pericolosa illusione. Siamo pratici. Chi compra il terreno per farne un parco? E il proprietario lo venderà? A che prezzo? E chi pagherà i lavori di riqualificazione, inclusi la bonifica e l'abbattimento del rudere industriale che oscura il Castello di via Taccona?".

Secondo il Comitato il quartiere punta ad altro: a un rilancio della zona dove, accanto al verde coesistono comunque abitazioni e servizi. "La stragrande maggioranza dei cittadini di San Fruttuoso è convinta che sia solo dannoso continuare ad inseguire una utopia che produrrebbe come risultato pratico nessun cambiamento - prosegue il Comitato Cittadini liberi Monza e Brianza -. Cioè l'area resterebbe lo schifo che è. Pensiamoci bene. Casomai, al massimo, bisogna chiedere che riducano il più possibile l'altezza delle torri previste davanti al tirassegno, confermando che va bene fare anche una piazza. Ci vuole pragmatismo brianzolo. Bloccare l'area si tradurrebbe in una grossa beffa per il quartiere e per la città".