Torna la torta paesana più "lunga" della Brianza

Sono in programma sabato 26 novembre (dalle 15 alle 19,30) e domenica 27 novembre (dalle 10,30 alle 19,30) i gazebo dell’associazione “Carla Crippa” che torneranno ad animare il centro di Seregno. Saranno posizionati in piazza Vittorio Veneto (nei pressi del monumento ai Caduti) e piazza Concordia (davanti alla Basilica). La torta, che vedra? la collaborazione come sempre di panettieri e pasticceri di Seregno cosi? come di altri centri della Brianza che negli ultimi anni hanno scelto di sostenere l’iniziativa, sara? proposta a fette o a confezioni intere.

Oltre 20 edizioni legate alla solidarietà

La manifestazione, che nel 2019 aveva superato la boa delle venti edizioni, ha come sempre lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i progetti che l’associazione da piu? di 25 anni realizza in Bolivia, a partire dall’Hogar de la Esperanza di Santa Cruz che ospita decine di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, figli di detenute e detenuti del carcere di Palmasola. Durante i pomeriggi della manifestazione, e? prevista l’animazione della compagnia teatrale Miro? che sponsorizza i suoi spettacoli “Storie di Natale” e “Disney Gospel”. Per i piu? piccoli torneranno i clown e gli animatori di SorridiMi, il sodalizio milanese che opera in ospedali, case di riposo ed altre strutture con bambini e anziani.