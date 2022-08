Totti, Bob Sinclar, Morandi e gli altri: ecco perché i vip saranno in campo a Monza

In campo, per una buona causa. Tutti insieme.

Mercoledì 7 settembre a Monza, sul campo dell'U-Power Stadium, si giocherà la 'Partita del Cuore' , il match tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527 a scopo benefico che vedrà cantanti, vip e calciatori sfidarsi per raccogliere fondi a favore del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

I vip e i cantanti in campo a Monza

Da Francesco Totti a Bob Sinclar: sono tanti i nomi vip già confermati per l'evento. Eccone alcuni: Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan che saranno in campo insieme a Bugo, Leonardo, Bob Sinclar, Fabio Aru, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo.

I biglietti

Le prevendite per i biglietti della 'Partita del Cuore' in programma all’U-Power Stadium di Monza il 7 settembre alle 21.15 in diretta su Raidue, in collaborazione con RaiSport sono iniziate. I biglietti disponibili sono 16mila e saranno acquistabili dalle 14 di martedì 2 agost sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket di tutta Italia.

I biglietti di curva nord e sud hanno un prezzo di 5 euro, quelli di tribuna est a 10 (non ancora in vendita in attesa delle autorizzazioni dell’ampliamento dello stadio da parte delle autorità competenti) e tribuna ovest a 15 euro. Per i biglietti venduti in prevendita potrebbe essere aggiunto un costo di transazione e gestione sistema. I biglietti riservati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all’indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it.