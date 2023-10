Quel docufilm ambientato a Monza dopo la tv finisce anche nei cinema italiani

A settembre aveva conquistato la giuria della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Poi dopo poche settimane aveva catalizzato migliaia di spettatori che quella sera su Rai3 si erano emozionati di fronte alle storie di quegli uomini e di quelle donne che vivono in un mondo protetto e ovattato. In quel Paese Ritrovato a Monza diventato un bellissimo docufilm, oltre che fiore all’occhiello del sistema socio-sanitario italiano.

Un docufilm che verrà trasmesso in molti cinema d’Italia. Il debutto tra pochi giorni a Monza: l’8 novembre alle 21 al Teatro Manzoni dove sarà presente come ospite Diego Dalla Palma (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Poi il tour proseguirà a Milano (il 9 novembre in collaborazione con la Fondazione Rovati); a Bergamo (6 dicembre in collaborazione con Fondazione Europea di Ricerca Biomedica Onlus Centro di eccellenza Alzheimer Gazzaniga). Nel nuovo anno sono già state stabilite alcune tappe, ma non ancora le date (a gennaio a Milano, a febbraio a Udine, a marzo a Bari, Brescia e Abbiategrasso, ad aprile a Treviso e a maggio a Bologna).

Il docufilm – realizzato da Marco Falorni e Andrea Frassoni - è un viaggio alla scoperta dell’Alzheimer, un racconto carico di umanità che coinvolge una voce autorevole come quella del professore Marco Trabucchi e personalità conosciute come Giulio Scarpati autore del libro "Ti ricordi la Casa Rossa?" che racconta l’esperienza dell’Alzheimer vissuta da sua madre e dalla sua famiglia. Tra i protagonisti del documentario c’è anche Enrico Ruggeri che proprio a Il Paese Ritrovato di Monza ha ambientato il videoclip del suo ultimo brano intitolato "Dimentico" ispirato ad una persona con Alzheimer. I protagonisti del video sono i residenti ospiti della struttura che hanno messo a disposizione il loro volto e il loro talento.

Un video che fa commuovere, oltre che riflettere. Un racconto sincero di chi vede nel volto di questi ospiti di un Paese speciale dove ci sono negozi, case, la chiesa, il teatro e la piazza a misura di chi, purtroppo, la memoria piano piano la sta perdendo non riuscendo neppure a riconoscere gli sguardi dei propri cari, il volto di un bambino. Il racconto di figli le cui madri si rendono conto di quello che sta succendo alla loro memoria ma che cercano di nascondere il problema ai propri cari; uomini e donne (in alcuni casi under 60) che sembrano spaesati in spazi e luoghi e che si aggrappano solo alle relazioni affettive. E questa vita da riempire e da vivere in modo diverso a Il Paese Ritrovato è diventata realtà. Un gioiello che dona dignità e amore per la vita a decine di persone malate di Alzheimer; che regala serenità ai loro cari; che offre speranza anche alla ricerca e alla scienza.