A Monza un tour speciale fra i ponti sul Lambro per imparare ad affrontare le alluvioni

Un tour speciale sui ponti del fiume monzese pensato per informare i cittadini sulle buone pratiche da adottare nel caso di un'eventuale esondazione del Lambro.

L'appuntamento è per sabato 14 ottobre sotto i portici dell'Arengario, in piazza Roma. Qui, nell’ambito di "Io non rischio", la campagna di comunicazione nazionale di protezione civile, i volontari del gruppo comunale saranno presenti dalle 10 alle 18 per condividere con la cittadinanza le pratiche di prevenzione e riduzione del rischio e per illustrare il piano di protezione civile comunale. Momento cui seguirà un tour speciale alla conoscenza dei ponti sul Lambro.

A partecipare all'evento divulgativo anche circa 100 studenti dell’Istituto Mosè Bianchi che saranno guidati dai volontari nella loro esperienza formativa.

I ponti sul Lambro

Per informare su come la protezione civile a affronta le situazioni di rischio idrogeologico, nella giornata di sabato saranno anche posizionati alcuni pannelli informativi sui sei ponti cittadini del fiume Lambro: ponte delle Grazie Vecchie, ponte Nuovo, ponte di via Villa, ponte San Gerardino, ponte dei Leoni e ponte di via Colombo. I cartelli descrivono gli effetti della piena in corrispondenza di ogni ponte e le azioni che la protezione civile intraprende per contenere il fenomeno. Ogni cartello presenta anche una sezione, curata dai volontari del Fai - sezione di Monza, dedicata alla storia del ponte corrispondente, mentre un QR permette di approfondire, attraverso clip video, curiosità architettoniche e dati storici relativi ai manufatti.

Lavori in corso sul letto del Lambro

Oggi, 12 settembre, il comune attraverso il proprio servizio di manutenzione del verde è stato impegnato nella ripulitura del letto del Lambro nei pressi del ponte delle Grazie Vecchie, dove si sono accumulati diversi rami durante l’ultima piena. Sabato sarà la invece la volta della pulizia in prossimità dell’oasi di piazza Castello, da parte dei volontari della protezione civile di Monza in collaborazione con Legambiente.

I promotori della campagna

La campagna "Io non rischio" è promossa dal dipartimento della protezione civile con Anpas- Associazione nazionale pubbliche assistenze, Ingv - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Reluis - Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, Fondazione Cima - Centro internazionale in monitoraggio ambientale, Conferenza delle Regioni e delle province autonome e Anci, Associazione nazionale comuni italiani.