Estate, Monza è tra le città d’Italia dove si tradisce di più: quarta in classifica

Monza è la quarta città per numero di incontri extraconiugali tra le 20 nella classifica elaborata dal portale di incontri Ashley Madison. Il capoluogo brianzolo è appena giù dal podio, dopo Vicenza, Verona e Bergamo.“Se per diverso tempo Trieste ha continuato imperterrita a capitanare la classifica, ora il capoluogo giuliano ha lasciato spazio al Triveneto: la bella Vicenza conquista il primo posto, salendo di ben 14 posizioni rispetto alla scorsa estate, seguita dalla città romantica per eccellenza, Verona (2°), con un salto di 15 scalini” si legge nella nota del portale che ha effettuato i calcoli in base agli iscritti alla piattaforma nel periodo dal 20 giugno al 22 settembre 2023, misurato pro capite.

“Il podio settentrionale si completa con Bergamo che oltre a vincere l’Europa League entra nella classifica Ashley Madison per la prima volta conquistandosi niente meno che il 3° posto”. E poi la città di Teodolinda: “Monza, strategica a livello economico e industriale, conquista il quarto posto, segnale che la dinamicità non si limita solo all’ambito lavorativo” commentano dal sito.

Perché si tradisce (sempre più) anche in provincia

Perché si tradisce di più anche fuori dalle grandi metropoli? A spiegarlo è la dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia: "Complice il pendolarismo (lavorativo e di studio), non è strano trovare numerose province in vetta alla classifica, poiché sempre più spesso rappresentano città di confine, multietniche, multireligiose e multiculturali, tutti aspetti che ne hanno certamente influenzato il grado di sperimentazione sociale e culturale sdoganando quella possibilità di viversi una sessualità più fluida e consapevole, libera da schemi culturali rigidi e preconfezionati” commenta la dottoressa.

Sui motivi che ruotano intorno alla crescita dei tradimenti nel periodo estivo si è invece espresso Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il noto sito italiano dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, commentando l’aumento riscontrato in questi giorni delle iscrizioni al portale da lui creato: "È soprattutto per via dell’aumento del desiderio innescato dal sole - ha chiarito - La prima tintarella è in grado di migliorare le prestazioni sessuali maschili, perché il livello di testosterone aumenta con l’aumento della presenza di vitamina D, sostanza che deriva proprio dai raggi solari".

I cali di libido sono invece frequenti a partire dal mese di ottobre. Secondo quanto osservano gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com, il calo maggiore si ha a febbraio, a causa della maggiore debolezza delle radiazioni solari in questo periodo. Mentre di fatto l'amore extraconiugale inizia a crescere già a giugno.

Estate 2024 a Monza "bollentissima"

"Insomma, l’amore extraconiugale inizia a crescere già da giugno, quando i livelli di testosterone e di cortisolo nell’uomo e nella donna cominciano a modificarsi e così comincia ad aumentare il desiderio di tradire - precisa ancora Fantini - E, d’altra parte, il mese di giugno 2024 è stato più caldo rispetto a qualsiasi altro giugno precedente, con una temperatura media dell’aria di 16,66 gradi: 0,67 gradi in più rispetto alla media di giugno del periodo 1991-2020".

"Infine le celebrity che si denudano sempre di più sui social contribuirebbero ad incendiare gli animi. A luglio, dunque, il livello di testosterone degli italiani è doppio rispetto ai mesi invernali" conclude.

“La classifica di quest’estate offre diversi spunti di riflessione, in particolare su quanto le città medie e medio-piccole, rispetto alle grandi metropoli, stiano guadagnando terreno in termini di sperimentazione relazionali”, commenta Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. “Il nucleo caldo della stagione estiva 2024 vede ai primi posti il Triveneto e, subito dopo, il Nord Italia con città come Bergamo e Monza. Il sud che in edizioni passate era praticamente inesistente nella nostra classifica stupisce, con un numero sempre più crescente di città all’interno della Top 20 a partire da Pescara”.