L'incubo di Laura: "Un'ora e mezza in coda per percorrere 100 metri"

"Il ritorno a casa è stato un delirio: un'ora e mezza in coda per percorre quei 100 metri che dalla rotonda dello stadio di Monza mi separavano dal cancello di casa. Non è possibile paralizzare in questo modo una grande arteria di ingresso e di uscita dalla città ogni volta che gioca il Monza". A parlare è Laura Chiaverri, una vita passata a Milano accanto allo stadio Meazza senza però vivere tutti i disagi che sta subendo da quando il Monza è stato promosso in serie A. Proprio come successo domenica pomeriggio quando Laura, rientrando a casa da Milano, è arrivata in zona stadio intorno alle 17. Solo 100 metri la dividevano dal cancello di casa, ma per percorrerli ci ha impiegato un'ora e mezza.

"Era tutto bloccato - racconta a MonzaToday -. Da Agrate a Concorezzo fino a Villasanta. So che cosa significa vivere accanto allo stadio. Ho vissuto tanti anni a Milano vicino a San Siro. Non ho mai avuto problemi di rientro anche in occasione delle partite a rischio con gli hooligan inglesi, o durante i mondiali di Italia 90. La polizia transennava le vie di accesso e bastava mostrare la carta di identità per poter passare. Anche nel pieno del traffico e del deflusso".

Domenica, però, non è andata così. Arrivata alla rotonda dello stadio non ha potuto svoltare in viale Sicilia e da lì raggiungere quei cento metri che la dividevano da casa. "Non sono polemica ma propositiva. Qui non si dà colpa alla polizia locale che stava semplicemente eseguendo ordini. Mentre eravamo in coda ci è stato spiegato che la strada veniva chiusura per motivi di ordine pubblico e di sicurezza. Anche per la sicurezza di noi automobilisti che avremmo potuto magari incappare in gruppi di tifosi facinorosi. Ma di situazioni di questo tipo, almeno nelle partite fino ad oggi giocate, non mi sembra ci fosse il pericolo. Se non la grande rabbia della gente che resta bloccata nel traffico e che come me impiega un'ora e mezza per fare 100 metri".

Il delirio dovrebbe avere le settimane contate. Domenica 13 novembre si giocherà Monza-Salernitana, poi il campionato si interromperà per il Mondiale e la prima partita casalinga del Monza sarà il 7 gennaio alle 20.45 contro l'Inter. "Mi auguro che nel frattempo chi di dovere pensi ad apportare modifiche alla viabilità, magari introducendo come a Milano il pass per i residenti mostrando semplicemente la carta di identitò, e ancora l'istituzione di parcheggi esterni allo stadio con accordi con i privati, servizi navetta. Tutto questo per garantire partite sicure e permettere anche a chi vive vicino alla stadio di continuare a godersi pomeriggi e serate in tranquillità anche quando il Monza gioca in casa".