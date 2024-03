La via di Monza che ogni sera si trasforma in una tangenziale e il quartiere si blocca

La via Monte Cervino la sera, nelle ore di punta, si trasforma in una sorta di tangenziale in città. Auto incolonnate proprio vicino a case e negozi di vicinato. Nulla di nuovo sotto il sole: il problema prosegue ormai da tempo (non solo in questa via). Ma il video pubblicato sul gruppo Facebook "Monza Segnalazioni" da un residente è davvero impressionante.

"Ed ogni sera abbiamo una piccola tangenziale che transita in via Monte Cervino verso via Montelungo - si legge nel post - Gente che crede di risparmiare tempo e invece sta in coda coda per delle mezz’ore, bloccando praticamente il quartiere. Ora io non credo che non si possa fare qualcosa per evitare che un quartiere residenziale diventi la bretella della statale 36, figuriamoci cosa succederà allora quando arriva il metro’.

Un post che ha sollevato molti commenti: e accanto a chi ha identificato la causa del problema nella presenza di troppe auto, c’è chi invece il problema lo ha identificato nel restringimento del viale Lombardia e nella realizzazione delle piste ciclabili. Ma il vero problema è però un altro, ha ribadito nei commenti l’autore del post: un problema di salute, di viabilità e di inquinamento che non riguarda solo quella parte del quartiere di Triante ma tutte le zone di Monza (ma non solo) che spesso si trasformano in piccole autostrade nel cuore di un rione. Proprio come da anni denunciano i residenti di via Montesanto, a San Rocco, che non solo nelle ore di punta vedono un via vai di auto e di mezzi pesanti sotto le loro abitazioni. E naturalmente la preoccupazione di traffico e smog alle stelle aumenta alla vigilia dei grandi cantieri che nei prossimi anni interesseranno la città: quello per la realizzazione della tanto attesa metropolitana e quello per l’ampliamento del maxi svincolo di San Rocco, quest’ultimo già con una previsione di cantierizzazione di 415 giorni lavorativi.