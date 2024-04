Monza, il traffico e l'aria tra le peggiori: quante auto ci sono ogni giorno (in un'ora) sulle strade

Monza città del traffico. E con la qualità dell’aria, per le concentrazioni di Pm10, peggiore della Lombardia.

Secondo i dati forniti da Arpa Lombardia infatti tra gennaio e marzo 2024 la concentrazione di Pm10 è stata sopra la soglia limite in sei capoluoghi su dieci. E in questi primi mesi dell’anno il capoluogo di provincia peggiore della regione è stato proprio quello brianzolo. Ma Monza punta alla rivoluzione della mobilità e tra 5 e 10 anni i monzesi potrebbero cambiare il loro modo di spostarsi, almeno secondo quanto previsto nel PUMS, il primo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della città.

Per il momento però, stando ai dati elaborati dal comune, in collaborazione con Monza Mobilità, nel capoluogo brianzolo ogni giorno, in una sola ora - quella di punta del mattino - passano 49.394 veicoli equivalenti, quasi la metà dei 109.492 della matrice di spostamenti auto calibrata nell’ora di punta tra le 7.30 e le 8.30 riferita al territorio provinciale.

Quante auto attraversano Monza in un’ora

Dall’esterno ogni giorno, in un’ora, al mattino, entrano in città 10.522 veicoli e rappresentano il 21,3% del traffico. Dal capoluogo brianzolo verso l’esterno, in direzione di Milano, Sesto San Giovanni o altri comuni si spostano 9.795 veicoli che rappresentano il 19,8% del totale. C’è chi la città la attraversa soltanto, entrando e poi uscendo per raggiungere la destinazione finale: si tratta di 7.387 veicoli, il 15% del volume del traffico orario.

La parte più consistente di spostamenti è quella interna al comune, di chi si muove da una parte all’altra della città per lavoro o per motivi scolastici. Si tratta di 21.690 veicoli, il 41% del volume totale. Il 73,9% a Monza si sposta in auto per tragitti lunghi meno di tre chilometri, 19.120 veicoli percorrono una tratta di quattro chilometri in media mentre gli spostamenti più lunghi, il 93,5%, riguardano 20.345 auto che arrivano anche a 5 chilometri nei confini del capoluogo brianzolo.

“Intendiamo mettere in campo azioni concrete per migliorare la qualità urbana: per questo l’approccio ai temi della mobilità pone al centro la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, pensando a modelli di mobilità sempre più attenti al dato sociale, ambientale ed economico” ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto, in occasione della presentazione del Pums.

Monza vuole dimezzare gli spostamenti in auto

Dalle analisi effettuate, ad oggi in città il 67% degli spostamenti avviene utilizzando l’auto privata, il 17% dei monzesi utilizza il trasporto pubblico locale e il 16% si muove a piedi o in bicicletta. Con l’attuazione degli interventi inseriti nel PUMS ci si propone di modificare sostanzialmente il modo di muoversi in città, incentivando l’utilizzo del trasporto collettivo e la mobilità attiva.

L’obiettivo è quello di ridurre al 50% gli spostamenti con auto propria, e aumentare al 30% gli spostamenti con il trasporto pubblico locale e al 20% quelli a piedi o in bici, ottenendo dunque un +15-19% di spostamenti attraverso la mobilità sostenibile. L’obiettivo è stato definito confrontando gli scenari di piano definiti dai PUMS di altre città italiane comparabili per dimensioni e caratteristiche del sistema di mobilità. Il modello è stato utilizzato per stimare gli impatti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti: pari a circa il 30% in meno per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio e il particolato, oltre a una sensibile riduzione dell’inquinamento acustico.

“Saranno gli Enti Locali i soggetti pubblici chiamati a gestire la transizione verso la mobilità sostenibile - spiega Giada Turato, Assessore alla Mobilità - Per questo il primo piano della mobilità sostenibile per Monza rappresenta una leva significativa per guidare il cambiamento attraverso azioni che partiranno dalla città ma incideranno anche su un'area territoriale più vasta".

Con la rivoluzione della mobilità, in 10 anni, Monza punta a essere innovativa e sostenibile, accessibile e inclusiva, attrattiva, sicura, policentrica attraverso azioni inserite in un quadro organico e integrato, capace di disegnare un nuovo modello di mobilità, precisano dal municipio. Il mix di interventi è da attuare nei prossimi 10 anni e un ruolo fondamentale per rivoluzionare gli spostamenti lo rivestirà anche l’arrivo della metropolitana con le sue sette fermate in città.