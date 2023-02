Il tram della Comasina non riparte: i pendolari scrivono a Salvini

L’ultima corsa è stata il 30 settembre poi quel tram non è più ripartito. Malgrado le battaglie portate avanti dai pendolari e le richieste di alcuni politici brianzoli. Dall’1 ottobre la linea tranviaria Milano-Limbiate è ferma. Un bel disagio per i tanti pendolari che utilizzano il tram per andare al lavoro, spostandosi comodamente fino a Milano senza utilizzare l’auto e che avevano promosso molte iniziative per chiedere che la linea venisse fermata solo all’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che dovrebbe fare il comune di Milano. Dopo oltre quattro mesi di disagi i pendolari scrivono al ministro Matteo Salvini. Una lettera sottoscritta dall'Associazione utenti del trasporto pubblico e dal gruppo Facebook 'Salviamo il tram della Comasina',

“All'inizio di dicembre – si legge nella missiva indirizzata a Salvini - in occasione dell'approvazione da parte del comune di Milano del progetto definitivo della linea con contestuale accantonamento dell'ipotesi di ripristino del servizio sulla linea storica, era stato detto che a breve ci sarebbe stata l'integrazione dei fondi in modo da poter partire con la gara d'appalto. Si era parlato anche di inserirla nella Legge Finanziaria approvata a dicembre ma ciò non è avvenuto. Vorremmo quindi chiederLe quando sia previsto lo stanziamento dei 26 milioni aggiuntivi di cui sopra, necessari a coprire gli extracosti, e con quale provvedimento. Abbiamo letto sulla stampa di un suo confronto sul tema con il sindaco Sala ma poi non sembra ci sia stato alcun seguito. Chiediamo quindi che venga concretamente affrontata e risolta in tempi rapidi la questione, al fine di poter bandire la gara nel più breve tempo possibile”.