Il bosco magico e il falò ipnotizzante: la magia della luce accende i Giardini della Villa Reale

I Giardini della Villa Reale risplendono di luce e di arte. Un percorso magico tra installazioni e opere luminose di artisti internazionali immerse nella natura, accompagnato dalla suggestione della musica. Trame di Luce, il festival di light art che in contemporanea illuminerà Londra, Parigi, Roma e Monza, dal 18 novembre è pronto ad accogliere i visitatori anche nel parco della Villa Reale.

Fino al 7 gennaio i Giardini Reali saranno pervasi di scintillante magia e scenari da fiaba, per condividere un’esperienza pensata per tutti, grandi e piccini. “Trame di Luce è la passeggiata più emozionante e magica dell’inverno italiano, tra boschi incantati, curiose creature, grotte magiche, tunnel di luci, galassie colorate e fronde dalle infinite sfumature” spiegano gli organizzatori. I due percorsi, di Roma e Monza, studiati e curati dalla direzione artistica di IMG e Be.it, espongono installazioni ed opere creando la scenografia più brillante d’Italia con l’obiettivo di coinvolgere nuovi parchi e giardini e l’intenzione di disegnare una trama luminosa che valorizzi le identità storiche di ogni luogo sottolineandone al tempo stesso anche il carattere culturale europeo. Trame di Luce è arrivato la prima volta in Italia lo scorso anno, all'Orto Botanico di Roma e ha registrato 168mila presenze.

“Le altre edizioni internazionali si tengono vicino a Londra, nel parco di Windsor, e in Francia, vicino a Parigi nel Parc de Saint Cloud e nell'organizzare questa manifestazione c'è una attenzione spasmodica al verde" ha spiegato Raffaella Colombo, art director di Beitevents per Trame di Luce, un format di proprietà del gruppo IMG. Nella produzione di Trame di Luce è stato coinvolto LAC-Light Art Collection, gruppo olandese noto per possedere la più grande collezione di opere di Light Art al mondo. Fra Roma e Monza porta sette sue opere tra cui, ai Giardini di Villa Reale, Fuoco ancestrale, “Fluxit” di Paul Vendel e Sandra de Wolf, un ipnotizzante falò che evoca suggestioni ancestrali. Ad Unità C1, è stata affidata la produzione delle installazioni multimediali. Il gruppo creativo, specializzato nello sviluppo di progetti in cui reale e virtuale si integrano e dove l’ambiente visuale interagisce con il mondo circostante, ha curato tre opere nei due percorsi, tra cui “Il Bosco Magico”. L’installazione la “Grotta delle Lanterne” di Simone Puzzolo, fondatore di SP Progetti Speciali, artista poliedrico ed eclettico, apre il percorso di Monza, immergendo il visitatore in un’ambientazione onirica e fiabesca che lo accompagnerà lungo tutto il percorso, attraverso Nebulosa, dove il confine fra cielo e terra diventa impercettibile fino a Underwaterworld, facendolo immergere nel mondo di Nettuno.

Il percorso di Monza

Nel mondo della luce e della magia scintollante di Monza si entra dal Serrone, dal cancello pedonale di viale Brianza. La passeggiata nei Giardini Reali illuminati parte dal Faggio Pendulo per proseguire poi verso la Grotta dell'Orso, la Torretta Viscontea e il laghetto. Il percorso prosegue poi sulla sponda opposta e prosegue nel bosco per poi fare ritorno al punto di partenza, verso il Serrone. All'uscita poi si potrà trovare un'area dedicata al gusto.

Luce e musica

La musica proietta l’immaginazione ed esalta l’emozione. Così la direzione artistica ha deciso di affidare la composizione della colonna sonora di tutti e due i percorsi ad un artista del calibro di Alberto Bof. Pianista compositore di fama internazionale, in particolare nel settore cinema hollywoodiano, è l’arrangiatore e pianista di “Shallow”, tra i brani colonna sonora di “A star is born” con Lady Gaga, brano che ha vinto l’Oscar come miglior canzone e artista che ha raggiunto i 100 milioni di download con il pezzo Black eyes della pellicola cinematografica scritto con Bradley Cooper. Bof ha composto i brani per ogni opera completando l’esperienza immersiva. A Trame di Luce, le opere e le installazioni non sono le uniche fonti di luce ad accendere di bellezza i giardini. I percorsi, infatti, sono impreziositi da un’illuminazione prospettica, che crea magia e profondità alle vedute, oltre che da una scia luminosa continua che guida i visitatori tra un’installazione e l’altra. Disseminate lungo l’itinerario, imperdibili “photo opportunity”, per scattarsi foto-ricordo all’interno del percorso emozionale.

"Siamo entusiasti di portare straordinari percorsi di luci invernali immaginati appositamente per l'Orto Botanico di Roma e per i Giardini di Villa Reale di Monza", ha dichiarato Stephanie Calape, referente per il gruppo IMG. "Trame di Luce è il luogo perfetto per la famiglia, gli amici, le coppie e i gruppi per creare ricordi duraturi e celebrare insieme la magia delle feste".

“La Villa Reale di Monza è particolarmente felice di dare spazio al Progetto “Trame di Luce”. È un’occasione per valorizzare il nostro Patrimonio arboreo, un’iniziativa che unisce arte, natura e tecnologia. Un Progetto in linea con il nuovo percorso di valorizzazione della Villa Reale e il Parco di Monza” ha detto il Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Giuseppe Distefano.

I giardini pubblici chiudono in anticipo per l’evento

I Giardini Reali sono un parco pubblico e dal 18 novembre al 7 gennaio modificheranno il loro orario di apertura e l’accessibilità per consentire lo svolgimento del festival di light art a ingresso a pagamento. La chiusura dei Giardini Reali è anticipata alle 16.30, l’accesso del pubblico all’evento invece è previsto a partire dalle 17.30, con un margine di tempo di deflusso di un’ora. “Il tempo è quello dell’oscurità” ha detto il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. “Perchè a quell’ora fa buio e in questo abbiamo cercato di fare attenzione alla fruizione normale dei monzesi e di chi ama il parco e giardini perché i cittadini non sentissero troppo il peso della convivenza con questa manifestazione” ha precisato il primo cittadino.

"Vuole essere un momento di svago per tutti. Le lucine da sempre ci riportano all'atmosfera di Natale e di solito, di inverno, quando fa buio, dal parco si esce invece con questa iniziativa noi portiamo i visitatori nella natura anche al calare del sole" ha aggiunto Raffaella Colombo.

"Trame di Luce cade in un periodo dell’anno, la stagione invernale, quando normalmente questi luoghi sarebbero poco vissuti, soprattutto negli orari pomeridiani e serali, quando noi apriamo le porte ai visitatori”, raccontano Mauro e Silvia Dorigo di Be.it Events, curatori e produttori italiani dei percorsi, che sottolineano come la produzione dei due eventi sia rispettosa dell’ambiente che le ospita, grazie a tecniche di montaggio specifiche.

Orari e prezzi

L’accesso all’evento avviene esclusivamente con biglietto d’ingresso digitalizzato già acquistabile dal 21 ottobre 2023, tramite i siti www.tramediluce.it e www.ticketone.it. Il costo del biglietto varia partendo da 13 euro per i bambini e 52 euro il pacchetto famiglia per due adulti e due bambini e un’opzione per l’entrata “open”, che consente di decidere all’ultimo momento quando si desidera visitare la mostra. I prezzi variano da 19 euro per gli adulti (dai 15 anni in su) compreso un cocktail (alcolico solo per i maggiorenni) oppure 16 euro per i gruppi con 6 o 10 adulti. I bambini sotto i 5 anni entrano gratis.

L’apertura al pubblico è prevista dal 18 novembre al 7 gennaio 2024, con giorni di chiusura il 20-21-27-28 novembre, il 4-5-11-12-18 -24-25 e 31 dicembre. Gli orari di visita sono dalle ore 17.30 alle ore 23, con ultimo ingresso alle ore 21.30 circa. L’ingresso è scaglionato, per gruppi, ogni 30 minuti, per offrire una percorrenza più fluida e una fruizione migliore dell’esperienza. A Monza l’entrata e l’uscita sono su Viale Brianza, dal cancello nei pressi del Serrone, a fianco della Villa Reale, vicino all’area del grande parcheggio.