Ecco perché il Monumento ai caduti è stato transennato

"Non c' è alcune volontà di allontanare i giovani dalla piazza. Semmai quella evitare atti vandalici e mandare un messaggio chiaro a coloro che ne utilizzano le aiuole come un'area cani".

Queste le parole del sindaco Paolo Pilotto in merito alla decisione del palazzo di piazza Trento e Trieste di far transennare il Monumento ai caduti. Una novità che non è certo passata inosservata a chi passeggia per il centro storico e che già in consiglio comunale nelle scorse settimane aveva fatto discutere. Con una mozione presentata dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia), che ne aveva chiesto per inciso la "chiusura" e la sanzione per chi lo oltraggiava (recuperando in buona sostanza il progetto di "protezione" presentato dall'allora giunta Allevi), e il no alla chiusura (e no al progetto della giunta Allevi) espresso invece (sempre durante lo stesso consiglio comunale) dell'assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, più orientato verso una sua riqualificazione che mantenesse l'accessibilità al sito. Nel suo pieno rispetto.

Alla fine si è deciso per transennare l'area con ostacoli di plastica. Il giorno successivo ai festeggiamenti di piazza per il 25 aprile, perché si potessero svolgere in tutta tranquillità. "Non è certo una soluzione definitiva e ora stiamo lavorando insieme alla polizia locale per cercare di trovare la soluzione ideale - ha sottolineato il sindaco - Come amministrazione abbiamo già attenzionato da tempo il problema, seguendo anche quanto lasciato in agenda dalla precedente giunta. Certamente il Monumento va valorizzato, e infatti stiamo anche pensando al posizionamento di alcuni cartelli informativi che invitino a rispettare il luogo e alla creazione di una barriera arborea. Oltretutto per parlare di chiusura definitiva del monumento bisognerebbe prima attendere anche la valutazione della soprintendenza sul caso".

"Non c'è però nessuna volontà di allontanare i giovani dalla piazza - ha aggiunto ancora Pilotto - Per loro, infatti, resta lo spazio dove di solito si dilettano con lo skateboard e in generale per chi cerca qui un luogo di ritrovo o per sedersi ci sono le altre aiuole. L'intento è solo quello di evitare atti vandalici e incursioni inopportune sul monumento, e altresì allontanare dalle aiuole coloro che le usano alla stregua di un'area cani. Giacché le deiezioni degli animali hanno peraltro già compromesso parecchio l'erba. Speriamo dunque che vedere le transenne per qualche tempo possa chiarire meglio a tutti l'importanza del monumento e la necessità di trattarlo con la dovuta attenzione".