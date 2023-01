Per collegare la Brianza a Milano ci saranno 25 fermate di metrotranvia

Ci saranno 25 fermate lungo poco più di 14 chilometri di percorso, dal Parco Nord a Seregno passando per Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese e Desio. E la metrotranvia collegherà il capoluogo lombardo con la Brianza.

E’ stato firmato martedì 10 gennaio, a Palazzo Isimbardi, sede istituzionale della Città metropolitana di Milano, il contratto con la ditta C.M.C. Ravenna per la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. Nell’accordo siglato si prevedono 38 mesi di cantiere con un investimento del valore di 131 milioni di euro. Il cantiere prenderà il via entro il 15 marzo 2023. Si tratta di una tappa importante verso l’effettiva realizzazione dell’attesa metrotranvia, dopo che il 2 agosto scorso il "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" (Cipess) ha approvato definitivamente il nuovo progetto e deliberato uno stanziamento aggiuntivo. Un risultato dalla portata storica che permetterà a Palazzo Isimbardi di dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliorare la qualità della vita delle persone. Lo scorso 30 novembre 2022 era stato firmato il “Protocollo di legalità per la realizzazione della Metrotranvia Milano-Seregno”.

Il documento che è stato siglato dalla Città metropolitana in qualità di soggetto committente, dai Prefetti di Milano e di Monza e della Brianza, dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia e l’Emilia Romagna prevede adempimenti aggiuntivi rispetto alla vigente normativa antimafia: verrà estesa la verifica per le informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese (contratto di appalto e subcontratti); sarà assicurata dal soggetto che si aggiudicherà l’appalto la costituzione di una banca-dati informatica.

"Quella di oggi è una firma storica – ha dichiarato con soddisfazione il Direttore e Segretario generale della Città metropolitana di Milano, Antonio Sebastiano Purcaro – Dopo 10 anni di attesa, finalmente si potranno far partire i lavori di un’opera strategica per il territorio di riferimento e per i cittadini. Si tratta di un appalto importante, di 131 milioni di euro, e stiamo già dialogando con i Comuni in vista dell’avvio del cantiere, fissato entro la metà di marzo. Una grande soddisfazione, che giunge al termine di un percorso complesso”.