La questura diventa anche la "casa" della prefettura

Una sola "casa" per la questura e la prefettura a Monza. È iniziato il trasferimento degli uffici da via Prina a via Montevecchia e il trasloco comporterà alcune modifiche per l'orario di accesso al pubblico.

A partire da martedì 3 maggio i servizi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (accessibile liberamente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00) e dell’Ufficio Legalizzazioni (accessibile su appuntamento, da fissare scrivendo all’indirizzo mail legalizzazione.pref_ monzabrianza@interno.it) saranno fruibili dall’utenza presso la nuova sede di Monza, via Montevecchia 18.

I nuovi uffici della prefettura saranno dislocati e allestiti nel compendio demaniale di via Montevecchia. Il piano di razionalizzazione prevede l’esecuzione di interventi edilizi negli spazi non ancora occupati dell’edificio della questura per adattarli e allestirli per rispondere alle esigenze della prefettura. L'operazione renderà possibile un risparmio annuo di spesa di circa 300mila euro.

Come sarà la nuova sede della Prefettura

I lavori avevano preso il via circa un anno fa quando il cantiere era stato consegnato alla ditta appaltatrice all'inizio di marzo 2021. Gli interventi hanno interessato circa 2.200 metri quadrati dell'immobile su tre piani. Al piano rialzato sono stati realizzati i servizi condivisi prefettura-questura con un front office, la sala d’accoglienza dedicata e una sala riunioni per circa 60 persone, al secondo piano invece trovano spazio uffici e servizi di supporto alle attività della questura. Il terzo piano sarà adibito a zona di rappresentanza e troverà spazio la foresteria.