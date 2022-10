La pallavolo lascia Monza, il Vero Volley guarda a Milano

Monza "Città del Volley" recita una scultura posizionata lungo viale Stucchi, una delle arterie stradali di ingresso del capoluogo brianzolo, a pochi passi dall'Arena di Monza che da sempre è il "regno" della pallavolo e del Consorzio Vero Volley Monza che ora però punta a cambiare nome e a lasciare anche la città.

La volontà di ufficializzare il cambio di denominazione e il futuro trasferimento a Milano della prima squadra femminile è stata presentata durante una conferenza dalla presidente Alessandra Marzari. "Con il grande rispetto che da sempre contraddistingue la nostra realtà nei confronti dei suoi appassionati tifosi e di tutta la città di Monza, desideriamo precisare che un effettivo avvicinamento della Vero Volley Milano al capoluogo regionale si svilupperà nelle prossime stagioni e che quest’anno riguarderà soltanto poche partite di regular season" specifica la società.

Già in questa stagione la Vero Volley di serie A1 sarà protagonista di almeno una gara di cartello a Milano. La prospettiva per il futuro del Consorzio, poi, guarda verso un trasferimento più stabile e importante della sua “franchigia” femminile di eccellenza nel capoluogo.

“Nella storia del Consorzio Vero Volley abbiamo sempre guardato alle migliori idee sullo sport – commenta Marzari – lo facciamo da quasi 20 anni e lo facciamo ovunque siamo. Abbiamo già giocato a Milano, in Serie A2 maschile, giochiamo da tanto a Monza ed in entrambe le città abbiamo un settore giovanile di eccellenza. Siamo forti, indipendenti, liberi: fatto non da poco, soprattutto per fare sport. Non dimentichiamo però la gratitudine che abbiamo nei confronti del Comune di Monza, che ha creduto in noi, a partire dal sindaco Roberto Scanagatti, il primo che ci ha permesso di prendere in gestione l’Arena di Monza. Il lavoro svolto in questi anni è la prova che sappiamo gestire le squadre di Serie A, il palazzetto, il coinvolgimento del pubblico".

E ancora "siamo pronti a fare una nuova esperienza a Milano: lo faremo gradualmente, questa stagione solo in qualche occasione, mentre dalla prossima vedremo anche se saremo messi nelle condizioni di farlo. Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che la pallavolo non debba essere confinata come disciplina a città considerate “piccoline”. Quest’anno abbiamo una squadra competitiva, che ha dei grandi obiettivi. Lo spostamento a Milano, non solo come formazione di eccellenza del settore femminile in uno degli sport più praticati, sarà uno strumento di coinvolgimento ulteriore, con la voglia di fare crescere il movimento di vertice in una metropoli europea, con un impatto positivo per il numero dei tesserati, non solo del Consorzio Vero Volley".

"Monza e Milano sono molto vicine: cercherei di superare questa divisione. Per un discorso di gratitudine la città di Monza merita e continuerà ad avere la squadra maschile ma anche la femminile per alcune gare” . Mentre l'assessore allo Sport del comune di Milano ha accolto con entusiasmo l'annuncio, dal comune di Monza

La difficile convivenza con il calcio della serie A

“Auguro una stagione ricca di soddisfazioni e di successi alla nostra squadra, un vero e proprio vanto sportivo della città di Monza” ha dichiarato il sindaco Paolo Pilotto che sabato sera sarà all’Arena di Monza ad assistere alla partita di esordio della VeroVolley, la squadra femminile vicecampione d’Italia.

“Immagino che decisioni così rilevanti e strategiche siano frutto di accurate riflessioni maturate non certo nello spazio di un’estate – prosegue il sindaco – A queste considerazioni, nell’ultimo recente periodo, si sono aggiunte anche alcune difficoltà legate alla convivenza fra i calendari del Volley di serie A maschile e femminile e quello dell’AC Monza”.

"L’Amministrazione Comunale, alla guida della città dallo scorso 28 giugno, conferma la sua disponibilità a continuare la ricerca per individuare ogni soluzione percorribile per valorizzare al meglio le tante eccellenze sportive di Monza. A questo proposito è già stato chiesto un incontro ai vertici regionali del CONI per trovare modalità organizzative possibili in grado di far convivere al meglio i calendari del volley del calcio, ipotizzando anche il coinvolgimento diretto della FIPAV e della FIGC" si legge nella nota diffusa dal municipio.