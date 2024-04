Il guardaboschi, le lumache più famose della Brianza e la trattoria con oltre 100 anni di storia

La zona è quella a metà strada della salita per raggiungere la parte panoramica di Montevecchia, immersa nel verde e ideale per trascorrere una domenica all'aria aperta tra camminate lungo le vigne e gli altri sentieri che aprono a panorami mozzafiato e per immergersi un'atmosfera un po' casereccia varcando la porta di agriturismi e locande che servono prodotti locali

Qui, nel 1927, l'assai abile guardaboschi e cacciatore Pasquale, chiamato da tutti Pasqualino, prendeva in gestione la nota "Osteria Sala", presente già agli inizi del '900, una locanda che ancora oggi è una delle più conosciute delle Brianza famosa soprattutto per una specialità culinaria molto particolare e che altrove non è facile trovare. Ovvero le lumache.

Un piatto apprezzato non solo da intenditori e appassionati ma che nel ristorante brianzolo richiama oggi tantissimi curiosi o coloro che desiderano gustare i sapori di una volta. E che ha fatto di Pasqualino un mito. Dal 1986, infatti, la Trattoria da Pasqualino è di proprietà della famiglia Galbusera, capeggiata da Giampiero, che dirige la cucina e che oggi è comunque chiamato da tutti Pasqualino.

In cucina Giampiero cerca sempre di sperimentare nuovi piatti e ricette, facendo però attenzione alla salvaguardia della tradizione e della qualità. E appunto le lumache sono uno di quei piatti della tradizione che vengono serviti in tavola con estrema cura e in due diverse varianti: trifolate, secondo la classica quanto antica ricetta di montagna, oppure alla Bourgogne, vale a dire insaporite con burro, aglio e prezzemolo. Una ricetta che invero è il vanto della migliore cucina francese.

Con 37 anni di esperienza, 70 coperti e ben 7 membri che compongono lo staff, la trattoria brianzola sorta fra le meraviglie del Parco regionale di Montevecchia e della Val Curone è davvero un luogo d'elezione per gli amanti della specialità culinaria depennata a lungo dai menù ma oggi tornata parecchio di moda anche fra le proposte degli chef stellati. E soprattutto fra gli intenditori della succulenta e robusta cucina contadina.