Tre nuove pietre d'inciampo per non dimenticare: la cerimonia a Monza nel giorno della Memoria

Queste le parole che sabato mattina il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha pronunciato in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del Giorno della Memoria. La giornata in cui anche Monza, così come tutta la Brianza e l'Italia, ha ricordato le vittime della shoah e i deportati dell'Olocausto.

La giornata è iniziata con la posa di tre nuove pietre d'inciampo ed è poi proseguita con la cerimonia al Bosco della Memoria.

Le tre pietre d'inciampo: nomi e storie

Le tre nuove pietre d'inciampo posate a Monza portano i nomi di Vincenzo Moino, Libero Casarini e Giovanni Poli e sono state posate rispettivamente in via Spalto Piodo 8, in via Carlo Prina 2 e in via Giovanni dalle Bande Nere 78.

Vincenzo Moino era un lavoratore alla Breda durante la guerra, e non mancò di far trasparire il suo antifascismo. Venne arrestato sul posto di lavoro il 28 febbraio 1944 probabilmente in seguito a una delazione, e infine deportato a Mauthausen. Morì a Gusen, “il cimitero degli italiani”, il 31 maggio dello stesso anno. Libero Casarini, anch’egli antifascista e con stretti contatti con il mondo operaio monzese, venne arrestato probabilmente all’inizio del 1944 e fu incarcerato inizialmente a San Vittore, per poi essere trasferito a Mauthausen e infine al Campo di Ebensee, dove morì il 28 gennaio 1945. Giovanni Poli, infine, lavorò come operaio alla Falck Unione dove partecipò attivamente allo sciopero del marzo del 1943 e agli scioperi dell’anno successivo. Venne arrestato il 12 marzo 1944 e inviato in Germania – a Mauthausen - come “lavoratore coatto”. Come molti altri italiani il 24 marzo venne trasferito a Gusen, “il cimitero degli italiani”, dove morì il 16 giugno 1944.

La cerimonia

La cerimonia al Bosco della Memoria ha visto l'intervento del sindaco, le massime autorità cittadine e i rappresentanti di ANPI e ANED. Quest’anno, inoltre, sono stati coinvolti nell’iniziativa gli studenti degli istituti Bellani e Bonatti che hanno preso parte all’evento con proprie letture e riflessioni.

"Discernere. Il cercatore d’oro usa il setaccio per individuare le pagliuzze di metallo prezioso nella sabbia del fiume. Scuote il setaccio, lo abbassa perché l’acqua aiuti il movimento, la sabbia scorre attraverso i forellini e l’occhio del cercatore esamina quello che viene trattenuto dal setaccio. Si separano i diversi elementi, si distingue la pietra, il sasso, da ciò che potrebbe avere un valore. Lo stesso movimento una volta lo facevano i contadini, che usavano il setaccio per separare i chicchi di grano dalla paglia e dalla pula. Discernere significa appunto separare, distinguere, avere la consapevolezza dei diversi elementi: il chicco di grano e quello che non è grano, la pagliuzza d’oro e il sasso" ha esordito il primo cittadino di Monza aprendo la riflessione sulla giornata della Memoria.

"Discernere significa riuscire a vedere, comprendere con sufficiente chiarezza, capire. Ma per capire, per comprendere, occorre prendersi il giusto tempo, il tempo del discernimento, appunto(...). Certe giornate, certe ricorrenze servono esattamente a questo. A riprendersi il tempo per conoscere, per riflettere, ma anche per imparare a distinguere ciò che ci rende più umani da ciò che ci allontana dal senso della vita. Stare di fronte alla storia ci fa confrontare spesso con la grandezza della condizione umana: l’arte, la letteratura, la scienza, l’opera di persone che hanno saputo trasformare in meglio la vita di moltissimi esseri umani, come il Mahatma Ghandi o Martin Luther King".

"A volte invece stare di fronte alla storia ci porta sul limite dell’abisso, di uno spazio vuoto senza fondo che ci mette angoscia, ma di fronte al quale ci possiamo porre con la coscienza di chi vuole decidere di porsi in un altro modo. Il 27 di gennaio è un appuntamento per conoscere, comprendere, ricordare, decidere. In questo bosco noi ricordiamo persone che hanno creduto nella libertà, nella democrazia, ma che si sono dovuti confrontare con una idea di Stato, di convivenza fra esseri umani, che aveva nella violenza, nel sopruso, nella prevaricazione la sua motivazione".

E ancora: "Quando si perde il rispetto delle più elementari esigenze umane, quando si lascia spazio a una errata concezione dello Stato, al nazionalismo, al razzismo, all’autoritarismo, alla divinizzazione dell’idea di leader, diventa inevitabile la catastrofe, la tragedia. Ciò che colpisce chi cerca di ricostruire quello che successe è che quelle idee non circolarono solo in gruppi ristretti, in circoli esclusivi di potere, ma, come ricordava tempo fa il nostro Presidente della Repubblica, anche nelle università e nei salotti culturali, a volte tra artisti e scienziati. E, ancora di più, le persecuzioni poggiavano su un sistema di leggi e di provvedimenti che tradivano la stessa idea di diritto, contraddicendone alcuni principi fondamentali, come quello della necessità di proteggere la persona dall’arbitrio del potere e dalla prevaricazione della forza. Noi cittadini italiani abbiamo oggi a disposizione una Costituzione, nata pochissimo tempo dopo la fine della seconda guerra mondiale, che anche sulla base della esperienza tragica delle persecuzioni e dello sterminio si pone in modo diametralmente opposto rispetto ai principi che portarono a quegli anni tragici. Noi cittadini europei siamo figli di una volontà opposta a quella della prevaricazione di uno Stato rispetto agli altri e della sopraffazione (...)".

"Cerchiamo quindi di alimentare il buono che i nostri padri ci hanno lasciato, dopo le degenerazioni dei dispotismi, accettando la fatica della complessità, l’impegno di garantire la convivenza anche nelle differenze, dedicandoci con pazienza ed umiltà a trovare i punti di incontro, a mediare nelle difficoltà, a cercare soluzioni che non escludano, ma abbraccino e accolgano. Non è facile, e le vicende di guerra e violenza di questi anni recenti ci dicono che ogni lezione della storia va ripresa, interpretata. Che dobbiamo continuamente educare le nostre coscienze per non cadere nella retorica di chi critica il male compiuto nel passato e magari inconsapevolmente contribuisce a nuove forme di ingiustizia e iniquità. Conoscere, ricordare, significa appunto prendersi la responsabilità di una decisione. Come vogliamo stare in mezzo agli altri? Come vogliamo vivere la nostra vita individuale? Come pensiamo di rispondere ai bisogni della vita associata, quelli delle nostre comunità? Chi oggi va in pellegrinaggio ad Auschwitz, a Buchenwald, a Mauthausen fa silenzio, riflette, prega. Da lì riparte con l’impegno a costruire un mondo di pace. È anche da esperienze terribili come quelle che passano molte strade di incontro tra gli esseri umani".