L'idea per una gita fuori porta alla scoperta del capolavoro che compie 200 anni

Villa Carlotta, nel comasco, celebra i duecento anni di una delle opere più importanti del suo museo, il dipinto “L'ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo” di Francesco Hayez (1823), con un programma di iniziative dall’11 al 17 settembre 2023: speciali visite guidate, laboratori per adulti e bambini e la facciata di Villa Carlotta illuminata tutte le sere con la proiezione dell’immagine del celebre dipinto.

Commissionata da Giovanni Battista Sommariva a Hayez, la tela di grandi dimensioni rappresenta l’addio di Romeo a Giulietta alle prime luci dell’alba dopo la notte trascorsa insieme in segreto. Il giovane assicura una corda alla finestra dell’amata e si prepara alla fuga. Dalla porta l’anziana fantesca avvisa i giovani dell’arrivo della madre di lei. Non c’è più tempo, si devono dividere, ma prima Romeo ruba un ultimo bacio a Giulietta.

L’opera, presentata per la prima volta all’annuale Esposizione di Brera nel 1823, suscitò grande scalpore nei contemporanei e come spiega anche QuiComo ancora oggi è considerata una delle immagini più emblematiche del Romanticismo italiano. Villa Carlotta, che conserva il dipinto da due secoli, ha deciso di offrire al pubblico la possibilità di approfondire la storia dell’opera prima che lasci il museo per l’Accademia Carrara di Bergamo, dove sarà esposta in occasione della mostra “Tutta in voi la luce mia. Pittura di storia e melodramma” (29 settembre 2023 - 14 gennaio 2024) .

Programma

Nelle mattine del 13 e del 15 settembre sono previste due visite guidate a cura del Conservatore di Villa Carlotta dal titolo «Addio! Addio! Ancora un ultimo bacio»: Romeo e Giulietta nelle arti del XIX secolo, un approfondimento sulla fortuna iconografica della vicenda di Romeo e Giulietta, e Una «tavolozza di fuoco»: Hayez e il colore che propone un interessante focus sul processo creativo del pittore e il suo utilizzo sapiente del colore. Ai più piccoli, sabato 16 e domenica 17 settembre, saranno rivolti due laboratori che proporranno una coinvolgente lettura animata della storia di Romeo e Giulietta, nella versione per bambini di Roberto Piumini, e uno curioso approfondimento sulla moda ai tempi di Hayez.

A completare questo ricco programma di iniziative, da lunedì 11 a domenica 17 settembre, al calar della sera, una speciale proiezione illuminerà la facciata di Villa Carlotta con la riproduzione del quadro. Una festa collettiva per celebrare l’importante anniversario di una delle opere simbolo di Villa Carlotta, amatissima dal pubblico di tutte le età e provenienze. Durante questa settimana i visitatori potranno condividere attraverso i social le proprie foto del dipinto, utilizzando gli hashtag: #villacarlotta #bacio200 #lastkiss #ultimobacio