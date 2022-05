Sciopero in arrivo: "Non vi mettete in viaggio"

Sciopero dei treni in arrivo anche a Monza, in Brianza e a Milano. Tra domenica e lunedì andrà infatti in scena un'agitazione del personale Trenord indetta dalle Rsu 1A e 1B, le stesse rappresentanze sindacali che tra maggio e dicembre 2021 avevano già dichiarato cinque scioperi, irritando - e non poco - l'azienda. Tanto che la stessa società di piazzale Cadorna alla fine dello scorso anno aveva parlato apertamente di "modalità che intende causare significativi disagi ai passeggeri, vanificando la tutela della mobilità assicurata dalle fasce di garanzia, nonostante le aperture al dialogo".

Lo sciopero, si legge in una nota di Trenord, sarà "dalle ore 3 di domenica 15 maggio alle ore 2 di lunedì 16 maggio". L'agitazione sindacale "potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e al servizio aeroportuale".

"Poichè lo sciopero si terrà in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia", hanno sottolineato da Trenord, rimarcando che è sconsigliato "mettersi in viaggio durante l’intera giornata di domenica 15 maggio". Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati, per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituite delle corse con autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie, tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie", conclude l'azienda.