Quando il tragitto per andare al lavoro si trasforma in un vero e proprio "incubo". Con treni in ritardo o soppressi, carrozze e stazioni sporche con macchie di urina e feci sulle scale che portano ai binari.

A raccontare quanto ha visto sulla linea suburbana S9 Saronno - Albairate è una lavoratrice pendolare residente Ceriano Laghetto che ha deciso di scrivere una lettera di reclamo agli uffici della Direzione Trasporti di Regione Lombardia, condivisa poi sui social dal Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno. La donna ha messo nero su bianco tutti i disagi affrontati durante una normale giornata per spostarsi e andare a lavoro. Dalle soppressioni dei treni, seguite da ritardi fino a un totale totale di 50 minuti, si legge nella missiva, a cui si aggiunge la mancata corrispondenza tra le informazioni risultanti sui tabelloni informativi e quelle presenti sull'app di Trenord (che gestisce la linea S9). App nella quale, tra le altre cose, per via di alcuni mancati aggiornamenti la signora, così come scrive nella lettera, è stata anche multata per aver acquistato dei biglietti non indicati per la tratta da lei percorsa in treno.

"Macchie di sangue e feci sulle scale"

Una situazione resa ancora più difficile dalle condizioni di carrozze e stazioni. "A Saronno sud, stazione non famosa per la sua sicurezza e pulizia, il telefono non ha linea nei binari sotterranei e le obliteratrici non sono funzionanti - aggiunge ancora la signora nella lettera, specificando che nella stazione c'è "odore di pipì sulle scale e macchie di sangue e feci sulle scale" che portano ai binari. Ancora meno confortevole sedere sulle carrozze: "Sono sporche e puzzolenti, il riscaldamento e l'aria condizionata non funzionano, gli annunci vocali spesso sono assenti e le porte interne, sia tra i vagoni sia tra le carrozze, sono spesso bloccate" conclude la signora.

La lettera della cittadina di Ceriano Laghetto è stata poi postata anche sulle pagina Facebook del "Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno", sorto per informare, coordinare e rappresentare gli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale che vertono su Saronno.