Tornano i treni storici: un viaggio sulle carrozze degli anni Trenta

Da Milano a Colico in treno sulle carrozze di quasi cento anni fa. Un tuffo nel passato, le emozioni di un viaggio in treno come quello che facevano i nostri trisavoli. L'appuntamento è per il 4 settembre con il Colico Express: la locomotiva diesel con le carrozze degli anni '30 Centoporte e le carrozze degli anni '50 Corbellini e Bagagliaio passerà anche per la Brianza.

La mattina la partenza da Milano Centrale alle 9.05, poi la fermata alle stazioni di Monza (arrivo alle 9.21 e partenza alle 9.47), Villasanta (arrivo alle 10.02 e partenza alle 10.17), Triuggio (arrivo alle 10.29 e partenza alle 10.31), e Besana Brianza (arrivo alle 10.44 e partenza alle 10.49). Arrivati a Lecco, si prosegue lungo la sponda orientale del lago di Como con la possibilità di visitare gli interessanti borghi storici affacciati al lungolago. Giunti a destinazione, i passeggeri potranno scegliere di trascorrere il tempo a disposizione con le numerose attrazioni culturali del territorio oppure attraversando il lago con il servizio di navigazione e raggiungere altre località come per esempio Bellagio o, partendo da Varenna, Menaggio. Alle ore 15.25 è prevista la partenza del treno storico dalla stazione di Colico diretto a Milano Centrale.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Fs. A questo link i dettagli del viaggio e come prenotare il biglietto.