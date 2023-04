Non solo la Reggia di Monza: alla scoperta delle ville nel parco a bordo di un trenino

Un itinerario (ecologico) nelle ville di delizia nel Parco.

In occasione dell'evento "Ville aperte in Brianza 2023", che si svolgerà dal 29 aprile al 7 maggio, la Reggia di Monza proporrà un nuovo percorso green alla scoperta delle ville di delizia all'interno del Parco a bordo del trenino elettrico. Per grandi e piccini sarà dunque possibile scoprire gli angoli più suggestivi e caratteristici del complesso monumentale cittadino divertendosi e sostenendo nel contempo l'ambiente.

Un trenino elettrico per collegare le ville

L’itinerario a bordo del trenino elettrico collegherà anzitutto le residenze di villeggiatura Mirabello e Mirabellino, volute dalla famiglia dei conti Durini, due gioielli architettonici che hanno fraggiunto il massimo splendore con il cardinale Angelo Maria. Che ha fatto delle due dimore degli importanti cenacoli letterari e le ha trasformate in luoghi destinati all’ozio e al piacere delle arti e della musica, ealla Villa Reale, per il diletto dell'allora corte asburgica.

Una particolare attenzione sarà riservata infine al Teatrino di corte, un vero e proprio capolavoro realizzato dell’architetto Luigi Canonica. Il trenino, gratis per i bambini fino a 3 anni e con ben 60 posti, inizierà e terminerà il suo percorso in viale Cavriga e permetterà altresì ai visitatori di poter ammirare anche gli altri gioielli architettonici presenti all'interno del Parco, come le vecchie cascine e i mulini.