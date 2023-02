Torna il trenino nel Parco di Monza: quanto costa e quando passa

Alla scoperta del parco di Monza a bordo del trenino. Un'esperienza per tutta la famiglia e a misura di bambini. Da sabato 4 febbraio nel gioiello verde della Brianza è tornato a circolare il trenino. Elettrico ed ecologico, il trenino del parco sarà attivo tutti i giorni e porterà i viaggiatori alla scoperta degli angoli più caratteristici del parco, tra cascine e viali.

Il trenino sarà attivo il sabato, domenica e festivi e nel periodo di chiusura al traffico di viale Cavriga: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. E nei giorni feriali e nel periodo di apertura al traffico di viale Cavriga: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Nei giorni feriali la partenza è fissata dal Padiglione Cavriga e il trenino seguirà questo itinerario: Viale Mirabellino – Viale Montagnetta – Viale di Vedano – Azienda Agricola – Interno Autodromo – Viale San Giorgio – Viale Mulino del Cantone – Rondò dei Tulipiferi con arrivo su viale viale Cavriga. Domeniche e festivi: Viale Mirabellino – Viale Montagnetta – Viale di Vedano – Azienda Agricola – Viale Mirabello – Via Cascina del Sole e arrivo in viale Cavriga. Il costo della corsa è di 5 euro, gratis per i bambini sotto i tre anni.