Si potrà arrivare all'aeroporto di Orio al Serio con il treno

L'aeroporto di Orio al Serio sarà raggiunto dal treno. Il progetto definitivo per il collegamento con la stazione di Bergamo è stato approvato attraverso una delibera della giunta regionale. Si svilupperà a doppio binario per circa 5,3 chilometri, in parte in rilevato e in parte in trincea e galleria artificiale. La nuova stazione ferroviaria presso l'aeroporto sarà dotata di quattro binari.

Verranno anche realizzate opere viabilistiche: una bretella stradale che sottopasserà la ferrovia, un sottopasso ciclopedonale e un sottopasso carrabile con pista ciclabile. La modifica del progetto comporta la realizzazione di un percorso ciclopedonale dal quartiere Boccaleone di Bergamo, che segue il tracciato ferroviario e si connette alla pista ciclopedonale esistente in direzione Orio al Serio, attraversando il centro abitato del paese e raggiungendo poi la pista ciclabile che attualmente costeggia l'aeroporto.

"Il treno per Orio - ha evidenziato l'assessora ai trasporti Claudia Maria Terzi - è un'opera cruciale: unirà l'aeroporto al capoluogo in dieci minuti e renderà più efficienti i collegamenti con Milano, migliorando sensibilmente l'accessibilità allo scalo. La nuova ferrovia fornirà ai cittadini un'alternativa rapida e sostenibile per raggiungere Orio, consentendo di alleggerire il traffico su gomma". Regione Lombardia ha ottenuto che questa infrastruttura venisse inserita nell'elenco delle opere olimpiche.