Da Milano parte un nuovo treno per il mare. E l'aqua cristallina della Liguria e le spiagge liguri adesso sono ancora più vicine anche a Monza, da dove con un treno è possibile raggiungere il capoluogo lombardo e salire sul convoglio che porta direttamente al mare, senza fermate intermedie. A partire da lunedì 17 luglio infatti sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra la Stazione Centrale e Savona.

Su richiesta di Regione Liguria, Trenitalia ha accorpato i regionali 3017 da Milano a Genova Principe e 12350 da Principe a Savona in un nuovo treno regionale, il 3017/3018 che partirà da Milano Centrale alle 8:30 e arriverà a Savona alle 11:52. Queste le fermate intermedie: Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Tortona, Arquata Scrivia, Ronco Scrivia, Genova Principe, Genova Sampierdarena, Genova Cornigliano, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Pegli, Genova Pra, Genova Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, e Albisola.

"Ringrazio Trenitalia per la disponibilità dimostrata - ha detto l'assessore regionale ai trasporti della Liguria Augusto Sartori -. Il Ponente ligure ora ha un nuovo collegamento diretto da Milano e i viaggiatori non dovranno più scendere a Principe per prendere la coincidenza per Savona. In virtù di questo abbiamo chiesto e ottenuto dall'azienda che il nuovo treno mantenga invariati gli orari di partenza da Milano Centrale, da Principe e di arrivo a Savona. Non sarà solo una linea estiva ma resterà in servizio per tutto l'anno".