Armonia, raffinatezza ed eleganza contraddistinguono gli ambienti interni, rendendoli nobilissime opere d’arte frutto di rimandi classici e nuove tecniche ornamentali. E' questo filo conduttore che il treno reale italiano (oggi divenuto treno presidenziale) e le residenze reali italiane.

E non è dunque un caso che, in occasione dell'assemblea generale dell'Associazione delle Residenze Reali Europee, prevista a Milano e Monza dal 5 al 7 giugno 2024, la Fondazione FS Italiane presenti la mostra itinerante "La Reggia Viaggiante". Dedicata alla storia e all'evoluzione del Treno reale italiano, che un tempo scortava i reali italiani e i loro illustri ospiti questa esposizione offre un affascinante percorso tra quattro prestigiose sedi: Palazzo Reale a Milano, la Sala Reale della Stazione Centrale a Milano, la Reggia di Monza e la Saletta reale della Stazione di Monza. Nella quale, dal 17 agosto 1840, sedevano Umberto I, la sua corte e i suoi ospiti dopo l'inaugurazione della linea ferroviaria, seconda in Italia dopo la Napoli - Portici, che collegava Milano con Monza. Sede appunto della residenza estiva della corte asburgica.

Il percorso espositivo intreccia il tema del Treno reale con le residenze reali, mettendo in luce l'eccellenza artistica e il "saper fare" italiano. La mostra si articola su quattro livelli tematici: la storia, l'opera d'arte, il bel lavoro italiano e l'opera d'ingegneria, attraverso una narrazione dettagliata delle carrozze che compongono lo storico Treno reale. I materiali esposti, provenienti dagli Archivi della Fondazione FS Italiane, includono fotografie storiche e contemporanee, documenti originali e disegni tecnici. Un percorso ricco di suggestioni che intreccia il tema del Treno reale con le residenze reali, sottolineando il profondo legame tra queste due testimonianze del fasto e della grandeur della monarchia italiana.

Il treno reale

Il treno Reale nasce come convoglio ferroviario di Casa Savoia e le prime tre carrozze furono prodotte dalla Fiat, che aveva vinto il Concorso nazionale per la progettazione e realizzazione di un treno reale, tra il 1928 ed il 1933. Il debutto del treno reale fu su un percorso internazionale ed avvenne in occasione di un evento lieto, per le nozze del principe ereditario Umberto I con la giovane Maria Josè del Belgio, assicurando alla famiglia reale ogni agio.

Per costruire il treno furono arruolate le migliori maestranze italiane e gli interni, lussuosi, avevano lucide boiserie di legno di radica, tendaggi e tessuti pregiati, soffitti decorati con simboli araldici o allegorici. Un vagone ospitava le camere da letto e di soggiorno private che un tempo erano destinate alla regina. Non c'erano cuccette ma veri letti in legno, bagni con docce e piccole vasche da bagno, nonché un salotto ampio destinato ai pranzi privati o al soggiorno. Negli altri vagoni c'erano ancora salottini, alcuni scompartimenti - letto e la lussuosa sala da pranzo dei Savoia mentre nell’ultimo l’elemento è di rilievo una sala di stile più contemporaneo, adibita a sala riunioni.

Sul treno reale ha viaggiato anche la Corona Ferrea. Che dopo l'uccisione di Umberto I a Monza veniva trasportata fino a Roma per i suoi funerali. Due giorni dopo, la corona era pronta per seguire il feretro a Roma quale simbolo di regalità e insegna del regno. Un canonico e un fabbriciere si recarono alla Villa per ritirarla Un corteo li scortò fino alla stazione e da lì ebbe inizio un viaggio di 12 ore in cui la reliquia rimase per tutto il tempo su di un inginocchiatoio a capo della salma.

La Saletta Reale di Monza

Il 17 agosto 1840 fu inaugurata la linea ferroviaria, seconda in Italia dopo la Napoli - Portici, che collegava Milano con Monza, sede della residenza estiva della corte asburgica. A corredo di questo breve ma importante tratto di ferrovia venne realizzata una stazione di gusto neoclassico, poi demolita in occasione della costruzione della nuova, più ampia stazione tuttora esistente (1882 – 1884). Umberto I di Savoia, grande utilizzatore del treno per i suoi viaggi, fece realizzare la Saletta Reale, una sala di accoglienza per i regali viaggiatori e i loro ospiti.

Interessante esempio del gusto eclettico allora imperante, la Saletta è decorata sulle pareti da eleganti motivi floreali e sul soffitto dal Genio dei Savoia, dipinto da Mosè Bianchi.

Gli orari della mostra

Orari di visita Padiglione reale della stazione di Milano Centrale dal 6 all’8 giugno (6 giugno dalle 14 alle 19; 7 e 8 giugno dalle 10 alle 19). Palazzo Reale di Milano dal 6 al 30 giugno (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30, il giovedì dalle 10 alle 22, lunedì chiuso);

Saletta reale della stazione di Monza: dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30; Reggia di Monza dal 6 al 30 giugno (dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 19:30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30).