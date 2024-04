Il treno storico di Trenord festeggia 100 anni con 8 corse e un biglietto unico da Monza

Otto corse dal centro di Milano ai laghi. Ma con un biglietto unico e a prezzo fisso da tutte le stazioni della Lombardia, e dunque anche da Monza, verso Milano. Questo il programma di Trenord per il treno storico, che nel 2024 compie cent’anni e festeggia con una nuova meta: oltre che il Lago Maggiore, quest’anno il convoglio raggiungerà anche il Lago di Como. Come chiarisce anche QuiComo sarà domenica 14 aprile la prima corsa del treno storico, che tornerà sui binari per riproporre ai passeggeri nuovi viaggi da trascorrere nell’atmosfera degli anni ’20, sui sedili di velluto rosso delle carrozze di prima classe dagli interni in legno, in compagnia di personaggi in costume d’epoca che svolgeranno performance teatrali.

Il treno degli anni '20

Restaurato nel biennio 2021-2022, così come chiaris il treno storico è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dal locomotore E 600-3, realizzato da OM-CGE nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-CGE nel 1949, tutti completamente restaurati.

I biglietti

Il biglietto speciale dedicato all’iniziativa comprende, al costo di 15,60 euro, il percorso di andata e ritorno sul treno storico, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da qualunque stazione della Lombardia a Milano, Saronno o Varese, per le corse dirette a Laveno. Per i ragazzi fino ai 13 anni il viaggio è gratuito. È già possibile acquistare su trenord.it e App (sezione “Gite in treno”) il biglietto speciale per la prima corsa, fino a esaurimento posti. Dopo ogni data sarà aperta la vendita dei ticket per la corsa successiva.

Il programma e le corse

Il convoglio da aprile a novembre effettuerà otto corse andata e ritorno da Milano Cadorna: quattro saranno dirette a Como Lago; quattro a Laveno Mombello Lago. Tutti i collegamenti fermeranno a Saronno, le corse dirette a Laveno anche a Varese Nord. Di seguito il programma completo:

domenica 14 aprile: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 28 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 5 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 19 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 2 giugno: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 15 settembre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 6 ottobre: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 17 novembre: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

ll primo treno storico della stagione, domenica 14 aprile, partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40; e arriverà alle ore 11.30 alla stazione di Como Lago, a pochi passi dalla riva del Lario. La fermata intermedia a Saronno è prevista alle 10.28, con ripartenza alle 10.35. Da Como, la corsa di rientro partirà alle ore 16.30, con fermata a Saronno alle ore 17.22 e arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.17.